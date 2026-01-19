Fumata nera per il presidente del Consiglio comunale di Matera. In scena l’irritazione della maggioranza.

Nonostante il Sindaco Antonio Nicoletti sembra abbia tentato un abboccamento con le minoranze che si sono astenute sul voto del bilancio comunale per chiedere loro un aiutino per portare a termine finalmente la elezione di Augusto Toto, con l’argomento “noi abbiamo approvato alcuni vostri emendamenti, voi ricambiate“, anche oggi non se ne è fatto nulla. E così il presidente facente funzioni, il consigliere anziano Donato Braia, fatta la verifica del numero legale necessario a questa tipologia di votazione, ha dovuto comunicare per l’ennesima volta che la presenza di soli 18 consiglieri, non consentiva di poteva procedere su questo punto all’ordine del giorno, essendo richiesta (ai sensi dell’art12, comma 2 del regolamento consiliare) un numero pari ai due terzi. La situazione si fa sempre più imbarazzante e non sappiamo per quanto tempo sostenibile per gli attori in campo. Durante i lavori consiliari -come leggerete più avanti- viene a galla tutta l’irritazione della maggioranza che si mette così a fare i dispetti nei confronti dell’ordine del giorno di Bennardi. Voi non siete presenti al voto sul presidente? E noi vi ricambiamo con la stessa moneta: tiè! Questo in sostanza ha detto papale papale il consigliere Casino. Ma andiamo per ordine. La seduta è poi proseguita con l’esame di una interrogazione presentata due mesi fa da Domenico Bennardi in merito alla gestione dei beni patrimoniali e a cui ha risposto l’assessora Lucia Gaudiano. Quindi si passati all’esame dell’ordine del giorno a firma di diversi consiglieri di minoranza (primo firmatario Domenico Bennardi) avente ad oggetto la sollecitazione alla partecipazione del Comune di Matera al Progetto Avviso ANCI “L’Italia delle Donne” Edizione 2025: Valorizzazione delle figure femminili materane”. Dopo la illustrazione di Bennardi sono seguiti gli interventi del consigliere Marco Bigherati e dell’assessora Stefania Draicchio, con cui si è proposto il rinvio del tutto all’apposita commissione per poter individuare i nomi di donne da proporre, tenendo conto che già si sta lavorando in tal senso come amministrazione. La consigliera Adriana Violetto propone di accelerare l’esame della questione nella seduta di domani della medesima commissione, considerata la scadenza ravvicinata. Il consigliere Angelo Montemurro, rimbrotta Bennardi, per aver portato l’argomento in consiglio invece che in commissione per questioni di propaganda. Bennardi ricorda che è sempre più opportuno avviare le discussioni in consiglio per poi affinarle nelle commissioni. Tant’è -ricorda- che c’è stato già un precedente ad opera di Bigherati che aveva portato per l’appunto in quest’aula l’argomento della candidatura di Matera verso l’Access City Award 2028. Marina Rizzi rileva, invece, quanto sia stata opportuno che l’argomento sia stato proposto nella massima assise cittadina. Doriano Manuello, presidente della Commissione cultura, rileva che non sarà possibile portare l’argomento per la seduta di domani e propone di effettuarne un’altra a distanza di pochi giorni. In quest’ultima verrebbe esaminato sia questo argomento, che il conferimento della cittadinanza onoraria a Mel Gibson. Ma quando sembrava andare tutto sostanzialmente su un piano di ordinarietà, a conferma che il dente batte dove il dente duole….ci pensa il consigliere Mario Morelli ad alzare il tiro e a rinfacciare a Bennardi l’abbandono dell’aula in occasione del primo punto (elezione Presidente consiglio) nel mentre gli chiede il ritiro dell’ordine del giorno. Vincenzo Santochirico, intervenendo dopo, rileva che essendo la fine di questo mese il termine previsto per il bando, incrociando l’input dell’ordine del giorno e la manifestata volontà favorevole al tema della maggioranza rappresentata dall’assessora, si potrebbe concludere senza inutili polemiche ad approvarlo. In merito alla vicenda della presidenza del consiglio ricorda che è stato detto con chiarezza che “non condividiamo la proposta, azzeriamola e cominciamo a discutere”. Si chiede con furbizia, perchè non si abbandona l’aula? Banalmente “Perchè se rimanessimo per discutere si consumerebbe il terzo passaggio e dal quarto sarebbe resa inutile la nostra presenza”. Volete discuterne? “Fissiamo un punto all’ordine del giorno solo per questo e lo si fa”. Annunziata Antezza, ricorda a tutti “che è la conferenza dei capigruppo ad aver approvato unanimemente di portare in consiglio l’ordine del giorno proposto da Bennardi. I capigruppo non hanno riferito a Montemurro e Morelli?” Bella domanda rimasta inevasa. Ed ecco che poi arriva Nicola Casino il -pur premettendo che abitualmente, per educazione non interviene quando arriva in ritardo alla seduta- non si sottrae a lanciare il guanto di sfida e nel rilevare le presunte “contraddizioni della minoranza“, dice a Santochirico: noi il presidente del consiglio lo eleggeremo o con voi o senza di voi. Aggiunge: ma come “noi dobbiamo venirvi incontro sull’ordine del giorno e voi non volete rimanere in consiglio per la elezione del presidente“? E conclude manifestando “la sua contrarietà a votare sull’ordine del giorno di Bennardi perchè Bennardi non rimane in aula per votare il presidente“. Al momento in cui scriviamo (18,35) si vota per una sospensione dei lavori del consiglio, accolta con 25 voti favorevoli. Al rientro in aula (19,00) si concorda il ritiro da parte di Bennardi il ritiro del proprio ordine del giorno e se ne approva all’unanimità uno concordato al momento tra tutti i gruppi.

