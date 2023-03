Fuina (CSI): perplessità di Cristallo per utilizzo graduatorie del Comune sono fuori luogo

L’amministratore Unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera – Rocco Fuina – con riferimento alle perplessità del segretario FP CGIL Massimo Cristallo su procedura di una convenzione tra Comune e Consorzio per l’assunzione di un architetto (https://giornalemio.it/cronaca/comune-di-matera-consorzio-industriale-e-quellarchitetto-da-assumere/), ha diffuso una nota di risposta in cui precisa che “Ho fatto richiesta al Comune di Matera al fine di procedere celermente alla assunzione di una unità per evitare di attendere tempi tecnici legati all’espletamento del concorso e ridurre i costi. E’ giocoforza evidente che la valutazione discrezionale della cessione della graduatoria in termini di ammissibilità non può che essere rimessa al Comune di Matera che detiene la graduatoria stessa. Giova ricordare che nel settembre del 2022, la Regione Basilicata ha autorizzato lo scorrimento di graduatoria dal comune di Ferrandina di personale da assumere presso la ASL di Matera, nonostante si tratti di enti che non fanno parte dello stesso comparto (uno funzioni locali, l’altro sanitario). Pertanto le perplessità di Cristallo appaiono del tutto fuori luogo e mirano a gettare infondato discredito sull’operato del Consorzio“.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.