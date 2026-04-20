Fuga fino a Nova Siri con 1 kg di cocaina. Raggiunto e arrestato dai Carabinieri

Le gazzelle dell’Arma condotte da piloti provetti non temono confronti con quanti cercano di sfuggire ai controlli e al sequestro di ”merce” compromettenti, come un chilogrammo di cocaina. che avrebbe fruttato bene sul mercato delle sostanze stupefacenti. E così un giovane di 24 anni, incensurato, non ha rispettato l’Alt! dei Carabinieri, alla periferia di Policoro, è si è dato alla fuga lungo la statale 106, speronando anche l’Alfa dei militari che l’inseguivano . Fuga e tentativo di liberarsi della droga vani con l’Alt! definitivo a Nova Siri. Il giovane, che ha ottenuto gli arresti domiciliari con l’obbligo di portare il braccialetto elettronico, dovrà rispondere di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, fuga con modalità tali da mettere in pericolo l’altrui incolumità, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento di veicolo militare.



IN FUGA CON UN CHILO DI COCAINA, I CARABINIERI LO ARRESTANO

(Matera) I Carabinieri della Compagnia di Policoro, nel contesto dei controlli straordinari del territorio, finalizzati alla repressione del traffico di droga, hanno arrestato un ventiquattrenne incensurato del luogo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, fuga con modalità tali da mettere in pericolo l’altrui incolumità, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di veicolo militare.

Durante un controllo alla circolazione stradale, alla periferia di Policoro, l’uomo, anziché fermarsi all’alt dei Carabinieri, si era dato alla fuga con la sua autovettura, speronando e danneggiando l’autocivetta dell’Aliquota Operativa che aveva iniziato ad inseguirlo.

Il giovane, guidando ad alta velocità e con manovre spericolate sino a Nova Siri (MT), prima di essere raggiunto e fermato dai Carabinieri, aveva tentato di disfarsi dell’involucro contenente oltre un chilogrammo di cocaina, lanciandolo dal finestrino e subito recuperato e sequestrato dagli operanti.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Matera, è stato accompagnato nella Casa Circondariale della Città dei Sassi.

Il Giudice delle Indagini Preliminari, nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto, concordando con l’impianto accusatorio, in ordine al reato di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, fuga con modalità tali da mettere in pericolo l’altrui incolumità, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento di veicolo militare, ha disposto gli arresti domiciliari dell’indagato con applicazione del braccialetto elettronico.

È importante precisare che gli accertamenti compiuti finora sono nella fase delle indagini preliminari e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.