Fuga di gas al rione Villa Longo: sette feriti e tanto spavento

Non se ne conosce ancora la dinamica, ma è stata una fuga di gas in una abitazione di via Torino n.1 al rione Villa Longo,a Matera, a generare una esplosione che ha procurato il ferimento di due persone in codice rosso e di altre cinque con codici diversi. Si tratta, per i casi più gravi, di un uomo e di una donna che hanno subito gli effetti di una esplosione, verificatasi intorno a mezzogiorno di sabato 26 novembre. I feriti sono stati trasportati all’Ospedale Madonna delle Grazie, per le cure del caso. Altri inquilini anche di edifici vicini hanno raggiunto la vicina guardia medica. Successivamente si è appreso che tre persone, due delle quali in codice rosso, sono state trasferite all’Ospedale Policlinico di Bari, anche per le ustioni riportate.L’esplosione è stata avvertita in zona, dove è la stazione delle Fal. I danni sono evidenti. L’appartamento al primo piano della palazzina è stato sventrato, con detriti e frammenti di tapparelle finiti in strada. Lesioni allo stabile, che risale agli inizi degli anni Sessanta come l’intero quartiere di edilizia popolare, che hanno consigliato lo sgombero degli occupanti. Sul posto Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, ambulanze e personale del 118 e il sindaco Domenico Bennardi, con gli assessori Valeria Piscopiello, Michelangelo Ferrara, Maria Pistone. Danni sono stati segnalati agli edifici vicini. Tanto spavento tra i residenti e apprensione per quanto accaduto. Sono 15 le persone evacuate, in via precauzionale, per consentire approfondimenti sui danni subito dall’edificio. Sull’episodio abbiamo ricevuto anche una precisazione da parte dell’Italgas. L’azienda fa sapere che dai primi accertamenti è emerso che ”gli impianti di sua pertinenza – esterni all’abitazione interessata- sono risultati integri.