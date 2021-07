Che ” Fucina Madre” debba diventare un appuntamento fisso per la promozione di uno spaccato importante dell’economia di Basilicata è ormai una necessità. Ne abbiamo avuto la conferma, dopo la pausa forzata dall’epidemia da virus a corona, delle notevoli potenzialità di un evento che ha avuto il pregio di far conoscere tra di loro tanti giovani artigiani e designer, sentire le loro storie, richieste, preoccupazioni, progetti. C’è da lavorare in sinergia tra Apt, che ha creduto – e non era scontato – nella prima fiera nazionale riorganizzata con la presenza degli operatori e con la ripresa dei flussi turistici. Un impegno che deve continuare a vedere insieme associazioni di categoria, enti locali, la scuola per colmare quel gap di ”apprendistato” e di conoscenze che rischiano di andare perse senza ”la bottega” del ricambio generazionale.

E poi la questione della promozione identitaria di una regione, che non puoò passare solo per i canali tradizionali, o con il commercio elettronico. Ancora un giorno, domenica 11 luglio, per apprezzare l’unicità di ” Fucina Madre” con la mappa dell’Apt alla mano, che troverete ovunque.



Monili cesellati a mano che ricordano le civiltà magnocreche o dell’antica Lucania, ricami che ricordano la passione di ‘segnare i tessuti’ con marchi e icone per arredi e per le diverse fasi della vita, ceramiche istoriate, calzature, abiti su misura frutto della maestria di valenti artigiani, idee regalo,lampade che illuminano luoghi di incontro, manufatti in legno o paglia,cartapesta , tufo, cuoio in ferro battuto che riportano alla luce saperi, esperienze, tecniche della tradizione artigiana e di un moderno design dal tagli originale che a Matera, capitale europea della cultura 2019, trovano in luoghi caratteristici dei rioni Sassi una vetrina internazionale di sicuro effetto.

E’ l’offerta dei percorsi di ”Fucina Madre” l’expo dell’artigianato e del design della Basilicata, in corso a Matera dal 7 all’11 luglio all’insegna della creatività e della bellezza, promosso e organizzato dall’Azienda di promozione del territorio ( Apt) con l’apporto di associazioni ed enti locali.



Sono 70 gli espositori, tra artigiani , designer, maker provenienti da vari centri della Basilicata e, tra di loro, tanti giovani che hanno scelto di tornare, dopo aver fatto esperienza altrove, o deciso di restare facendo tesoro della memoria e dei saperi dei padri. Gran parte di loro ha auspicato di poter motivare e coinvolgere i giovani di buona volontà, a cominciare dalla scuola e di poter intensificare il prezioso lavoro di rete avviato con”Fucine Madre” utilizzando le potenzialità promozionale di Matera ” biglietto da visita internazionale” per l’offerta turistica della Basilicata. E le suggestioni, i contatti di questi giorni in luoghi suggestivi e allestimenti ”coinvolgenti ne sono una conferma. Sono gli ambienti dei rioni Sassi scavati nel tufo o nella roccia, o segnati dal passaggio dell’acqua, ricchi di storia e della manualità e creatività dell’ uomo lungo un percorso che invita alla sosta e al confronto con gli espositori. Tocca gli ipogei di San Giorgio al Paradiso, della Fondazione Sassi, le chiese di Santa Maria de Armenis, del Carmine e di san Giuseppe, gli ambienti dell’ hotel le Monacelle sulla Civita, la Casa di Ortega

dedicata alle arti applicati e alla storia del grande artista spagnolo vissuto a Matera durante la dittatura franchista, gli spazi del Basilicata ”Open Space” nel Palazzo dell’ Annunziata e tante botteghe artigiane del centro storico.



I Fiori di via Fiorentini

L’accostamento ci sta tutto e tra piante grasse e specie autoctone un vaso con petali e corolle tornite al ferro e al fuoco fa il suo figurone nel cortile del Sax Barisano, con il punto 9 di Aldo Montemurro per Fucina Madre

e la maestria di un fabbro d’altri tempi come Pino Petrelli, fabbro d’arte…



E nei Sassi il metallo fa il suo figurone all’alba come all’imbrunire. Avremo modo di riparlarne dopo un brindisi con un bicchiere di vino.



C’E’ ANCHE L’ASSOCIAZIONE MARIA SANTISSIMA DELLA BRUNA

Aria di festa del 2 luglio anche per Fucina Madre con tanti manufatti, realizzati con varie tecniche e dimensioni da artigiani locali. Carri della Bruna e non solo, esposti nella Chiesa di San Giuseppe attigua al complesso delle Monacelle. Un segno ben augurante per la festa che verrà



LA NOTA DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione Maria SS. della Bruna a FUCINA MADRE

“La festa della Bruna, anima antica e sempre viva di Matera” è il titolo che abbiamo assegnato allo spazio espositivo, ubicato presso la chiesa di San Giuseppe in Via Riscatto, in occasione della partecipazione della nostra Associazione a “FUCINA MADRE”, l’expo dell’artigianato e del design, in corso a Matera dal 7 all’11 luglio.

Abbiamo aderito ben volentieri all’invito da parte dell’APT di Basilicata a prender parte a tale iniziativa poiché è l’occasione per sottolineare che l’Associazione Maria SS. della Bruna, tra gli obblighi imposti dal suo Statuto, oltre all’organizzazione dei festeggiamenti in onore della Patrona della città, ha anche quello di essere parte attiva nella promozione delle attività culturali e professionali del territorio materano. Per questo, in occasione della corrente edizione della festa della Bruna abbiamo promosso iniziative editoriali, abbiamo affisso in più luoghi della città le suggestive gigantografie secondo la tecnica “Poster Art” e abbiamo allestito una mostra sugli autori dei carri della Bruna presso il prestigioso Museo Nazionale “D. Ridola”.

La mostra al Museo “Ridola” e l’esposizione nella chiesa di San Giuseppe per “FUCINA MADRE” sono la prova tangibile delle grandi potenzialità esistenti nell’artigianato locale utilizzando la cartapesta “nel segno della creatività e della bellezza”.

Associazione Maria SS.ma della Bruna

Il Presidente Dr. Bruno Caiella