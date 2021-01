Ignoranza, pregiudizio, diffidenza, discriminazione’ sono il brodo di coltura che alimentano atteggiamenti e comportamenti di intolleranza che prima o poi finiscono con lo scrivere pagine buie, spesso macchiate di sangue, della storia dell’ Umanità. E quelle scritte durante il Nazismo con il genocidio non solo degli ebrei, ma anche di altre categorie considerate ‘’ minori’’ e ‘’inutili’’, come le popolazioni nomadi dei rom ne sono una conferma. A ricordarlo, nella giornata della Memoria, Francesco Calculli, direttore del museo della Resistenza e del Comunismo di Matera, che accoglie uno spazio dedicato a quell’eccidio (e non solo) che portò alla scomparsa nelle camere a gas dei lager tra i 200.000 e i 500.000 persone delle comunità Sinti e Rom. Un monito a ricordare a non ripetere gli stessi errori, per una Europa che ancora oggi fa registrare altre forme di discriminazione come il trattamento davvero disumano dei profughi dei profughi ammassati in Bosnia e Croazia (la stessa cosa accade in altre zone dell’Est o in Turchia) che ormai da mesi tentano -ma invano – di passare il confine. Non dimenticare le sofferenze dei popoli in cammino e nemmeno il nostro passato e le derive autoritarie e populiste, che minacciano la democrazia.

GIORNO DELLA MEMORIA. RICORDARE IL GENOCIDIO DELLA COMUNITA’ ROM.

Oggi il 27 gennaio “Giorno della memoria”, i giornali e le televisioni parlano quasi esclusivamente dello sterminio dei 6 milioni di ebrei, ma le dimensioni tragiche della Shoah ebraica non devono escludere il ricordo delle terribili persecuzioni che nei lager nazisti subirono migliaia di comunisti e di partigiani di ogni nazione (Triangolo Rosso esposto nel nostro Museo), e la politica di annientamento dei malati psichici, dei testimoni di Geova, degli omosessuali, e di altre popolazioni considerante « geneticamente inferiori». Tra questa

«sottoumanità da estirpare» ( Himmler nel 36′) come si fa con «i germogli selvatici e le erbacce», emerge lo sterminio dei Sinti e Rom, ossia di quelli che vengono spesso chiamati zingari, con una punta di disprezzo oppure con malcelato razzismo. E’ la Shoah del popolo zigano ucciso nei lager di Buchenwald, Sachsenhausen, nelle camere a gas di Chelmno e di Auschwitz e in tante fucilazioni sommarie nei Paesi dell’Est, dall’Unione Sovietica ai Balcani, dove l’odio nei loro confronti era più tenace. C’è una parola nella lingua Sinti che evoca questo orribile genocidio : la parola è porraimòs, ossia distruzione, annientamento, “grande divoramento.” Prima della Seconda Guerra Mondiale viveva in Europa poco meno di 1 milione di Rom (prob. 800mila ), finita la guerra 200.000 di loro ( secondo alcuni studiosi sarebbero 500.000) non erano più in vita.



Eppure nonostante la feroce persecuzione nazista della comunità Rom, ancora oggi, nel nostro Paese, la stampa borghese e di destra li descrive come pigri, fannulloni, asociali, parassiti, con una morale sessuale basata sulla promiscuità e quindi propagatori di malattie e inquinatori della pura «razza italica». E mi dispiace dirlo ma è sopratutto dal basso, da molti cittadini schifati, che agli amministratori locali arrivano le richieste perentorie di mettere fine alla presenza dei campi Rom magari con le Ruspe «purificatrici». Ecco perchè nel Giorno della Memoria abbiamo il dovere morale di non dimenticare che ieri come oggi la politica di “IGIENE SOCIALE” perseguita dalle destre razziste nostrane come unico rimedio nei confronti dei Rom, e dei tanti emarginati «non integrati», presto o tardi finiscono con l’eliminazione delle «erbacce da estirpare» mediante l’uso del Zyklon B. ( F. Calculli )