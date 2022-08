Fruit&Salad on the Beach: la promozione dei corretti stili di vita e la frutta di stagione tornano sulle spiagge

L’appuntamento con la promozione dei corretti stili di vita e del consumo di frutta e ortaggi di stagione, snack salutari e gustosi, torna sulle spiagge italiane e su quelle lucane del Metapontino. L’iniziativa che vede l’impegno diretto di Asso Fruit Italia, organizzazione di produttori associata all’Associazione di Organizzazione di Produttori Arcadia, partner dell’evento, si dividerà in quattro tappe ospitate lungo le spiagge joniche della Basilicata, si comincia il 2 Agosto al Club Nova Siri Village (Nova Siri Marina). Poi il 3 Agosto appuntamento all’Hotel Portogreco (Scanzano Jonico), il 4 Agosto al Lido La Stiva

(Policoro), e tappa conclusiva, venerdì 5 Agosto Lido San Basilio (Marina di Pisticci).

Il presidente di Asso Fruit Italia, Andrea Badursi, ha così descritto l’iniziativa: “L’impegno concreto nella promozione dei corretti stili di vita e delle connesse buone abitudini alimentari si traduce con la partecipazione a iniziative come il Fruit&Salad on the Beach che vede protagonisti i bambini. Anche per quest’anno abbiamo portato quattro date dell’iniziativa nazionale in Basilicata in quattro lidi della fascia jonica: ci saranno momenti educativi, i bambini impareranno giocando. Previsto il coinvolgimento anche di nonni e genitori con giochi, quiz e premi. Lo snack della mattinata sarà a base di frutta e ortaggi, prelibatezze che provengono direttamente dai vicini areali di produzione. Fra gli obiettivi

educativi infatti vogliamo trasmettere l’importanza del consumo di frutta di stagione,

prediligendo le bontà che vengono dai territori”.

Ultimate le tappe lucane, Fruit&Salad on the Beach proseguirà con le tappe in Puglia a cominciare da Conversano. Fruit&Salad on the Beach è giunto alla sua dodicesima edizione.

