Fruit&Salad on the Beach 2024 sulla costa ionica

Estate tempo di mare e di appuntamenti con i corretti stili alimentari.

Torna, anche quest’anno la carovana del Fruit & Salad on the Beach con quattro tappe nel Metapontino, dal 6 al 9 Agosto 2024.

Nelle mattinate, a partire dalle 10.00, nei lidi che aderiscono all’iniziativa ci saranno quiz e giochi sulla spiaggia per bambini e non mancherà come di consueto la merenda a base di frutta e ortaggi di stagione. L’iniziativa vede la partecipazione dell’AOP Arcadia a cui Asso Fruit Italia è associata.

LE TAPPE

Martedì 6 Agosto, Camping Rivolta Vistamare, a Rotondella, via Lido Zona Rivolta

Mercoledì 7 Agosto, Camping Le Due Barche, a Scanzano Jonico, via Lido Torre 33

Giovedì 8 Agosto, La Capannina, a Policoro Piazza Chonia, Lungomare destro

Venerdì 9 Agosto, Lido San Basilio, a Marina di Pisticci, Viale Venere

IL PROGETTO

‘Fruit & Salad on the Beach’ è una campagna nazionale di sensibilizzazione al consumo di frutta e verdura che si tiene annualmente sulle spiagge nei mesi di luglio ed agosto.

Il sole e l’atmosfera estiva delle spiagge sono elementi determinanti per far apprezzare lo spuntino rinfrescante e nutriente a base di ortofrutta coltivata dalle aziende agricole associate alle Organizzazioni di produttori che sostengono l’iniziativa.

Con il contributo dei nutrizionisti, nel corso degli appuntamenti, saranno fornite ai ragazzi le informazioni necessarie per conoscere i vantaggi della sana alimentazione e i corretti stili di vita, fatti di sport e movimento all’aria aperta.

I bambini, sulla base delle nozioni fornite dagli esperti, parteciperanno ai giochi a quiz: chi sarà più veloce e preciso nel fornire le risposte esatte sarà premiato con gadget a tema.