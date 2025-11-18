Friolo, metta fine ai disagi dei fruitori del Camper per gli screening all’Ospedale di Matera!

Ce ne siamo occupati in più di una occasione, sempre dietro segnalazione di utenti o per esperienza diretta di altri colleghi che scrivono su Giornalemio.it, circa le condizioni in cui sono costretti ad aspettare il proprio turno i fruitori delle campagne di screening che vengono effettuate con l’apposito camper che si posiziona nell’area dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. E’ accaduto ancora oggi in cui abbiamo avuto una segnalazione, proprio in ragione della fatto che ce ne eravamo occupati in precedenza, da parte di chi si è recato lì è sotto la pioggia ha dovuto aspettare all’aperto, senza un posto in cui ripararsi. Non tutti hanno un’auto in cui attendere il proprio turno. Si accede anche con i mezzi pubblici. Quindi, sarebbe opportuno, considerato che arriva l’inverno (ma anche d’estate la questione si pone date le alte temperature), di provvedere a collocare il Camper là dove insiste un locale in cui ripararsi e che magari sia provvisto di un bagno. O una tenda con bagno chimico, visto che dal sei novembre scorso il Camper viene ospitato non più nell’area dinanzi all’obitorio, ma in quella delle tende donate dal Qatar all’epoca del covid19. E se si volesse uscire fuori dall’area dell’ospedale si potrebbe -ad esempio- collocare questo mezzo mobile nei paraggi di altre strutture sanitarie come il CUP- ambulatorio di Piazza Firenze dotate di questi servizi. Il Dottor Friolo che è persona da tutti ritenuta attenta al buon funzionamento dei servizi a cui lui sovrintende, dovrebbe magari dare una risposta definitiva a questa annosa questione che al momento, come vediamo, rimane apertissima ed urgente. Eppure, come dicevamo della vicenda ce ne siamo occupati a febbraio scorso:

quando fu ripresa anche dal PD di Matera che rese noto di aver inviato una missiva sul tema proprio al Direttore generale dell’ASM, Maurizio Friolo. Poi, se ne è nuovamente occupato da queste pagine di Giornalemio.it agli inizi di questo mese la collega, Anna Giammetta, dopo aver sperimentato direttamente -nell’occasione- la situazione :

Di fronte a ciò, nonostante lo avessimo sollecitato, non vi è mai stata una presa di posizione ufficiale da parte della direzione ASM che -pur non essendo promotrice degli screening in questione- è titolata a fornire la sede in cui essi devono avvenire con la indicazione della relativa area di sosta dei camper. Da un dialogo ufficioso con suoi collaboratori abbiamo appreso che per un periodo il camper sarebbe stato ospitato nei pressi dell’Auditorium del nosocomio e del Camion della risonanza magnetica, area sovrastata da una pensilina a protezione. Sistemazione non più utilizzata per dei lavori in corso insistenti nella stessa area. Per cui siamo di nuovo punto e a capo. Con l’aggravante dell’inverno che incombe. Sarebbe opportuno dunque -e lo diciamo con il rispetto dovuto a chi svolge un lavoro non privo di problemi- che il Dottor Friolo assuma una decisione definitiva e la renda pubblica ai cittadini in merito a questa questione che se non risolta tornerà ad emergere ciclicamente. E ciò non serve a nessuno.