Friolo: io estraneo alla autorizzazione uso auditorium per incontro su sanità a Gaza.

Con riferimento al nostro articolo pubblicato ieri sera dal titolo “Per l’ASM vietato parlare di sanità a Gaza nell’auditorium dell’Ospedale di Matera“, in cui riferivamo della strana vicenda della concessione in uso dell’auditorium dell’Ospedale Madonna delle Grazie per la effettuazione di un incontro sulla situazione sanitaria a Gaza, promossa dall’Ordine provinciale del medici e degli odontoiatri e con relatori tutti sanitari, poi repentinamente revocata il giorno prima dell’evento, riceviamo e pubblichiamo a seguire una “Richiesta di rettifica ai sensi dell’art. 8 della legge 47/1948” da parte della Direzione dell’ASM in cui si “si rappresenta l’assoluta estraneità alla vicenda” di Friolo e si mette in capo al Direttore medico dell’Ospedale, Annese, la responsabilità di quanto accaduto, ovvero la iniziale autorizzazione e poi la successiva revoca per le ragioni che trovate esplicitate nella nota integrale che pubblichiamo a seguire. “Con riferimento all’articolo di stampa comparso su “Giornalemio.it” inerente l’evento di sabato 18 ottobre sulla situazione sanitaria a Gaza, inizialmente autorizzato dal dottor Gaetano Annese in qualità di Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Madonna delle Grazie presso l’Auditoriium dell’ospedale, -si precisa nella nota- si rappresenta l’assoluta estraneità alla vicenda del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Matera, avvocato Maurizio Friolo, in quanto Annese, avvedutosi di non aver inviato per tempo la relativa richiesta di autorizzazione alla Direzione Generale, ha ritenuto di dover revocare di propria iniziativa l’autorizzazione concessa a causa anche dell’impossibilità di garantire una idonea sanificazione dell’auditorium in tempo utile per l’evento pomeridiano, dal momento che la mattina si era svolto un altro convegno con numerosi partecipanti. Tanto per dovere di trasparenza.” Ne prendiamo atto e rimaniamo disponibili per ulteriori precisazioni che il dottor Annese ritenesse opportuno fare.

