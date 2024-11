Friolo è stato nominato direttore generale dell’Azienda sanitaria di Matera (Asm)

Durante la seduta odierna della Giunta regionale di Basilicata è stata ufficializzata la nomina di Maurizio Nunzio Cesare Friolo a direttore generale dell’Azienda sanitaria di Matera (Asm). Friolo era già alla guida dell’Asm in qualità di commissario straordinario. In merito, riceviamo e pubblichiamo a seguire una nota della Segreteria della Fials di Matera con cui viene espressa “piena soddisfazione per questa decisione e augura buon lavoro al nuovo Direttore Generale, che ha già dimostrato, durante il suo mandato come Direttore Amministrativo e successivamente come Commissario ASM, una grande capacità di gestione e dialogo con le organizzazioni sindacali, le associazioni e i comitati presenti sul territorio. La nomina dell’Avvocato Friolo rappresenta un importante passo avanti per proseguire il percorso di innovazione e sviluppo già avviato. Tra le principali sfide che attendono il nuovo Direttore Generale, la Fials Matera evidenzia: •Il completamento della sanità territoriale, avviata con apertura delle COT (centrali operative territoriali); •La definizione del Contratto Integrato Aziendale; •L’abbattimento delle liste di attesa; •L’adozione del nuovo atto aziendale e l’introduzione di modelli assistenziali innovativi per modernizzare la rete ospedaliera, ottimizzando al contempo le risorse umane. La Fials Matera ringrazia il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, l’Assessore alle Politiche della Persona e Sanità, Cosimo Latronico, e la Commissione di valutazione per l’attenzione posta nella selezione del nuovo Direttore Generale. Con la nomina dell’Avvocato Friolo, l’organizzazione sindacale confida ora che i vertici regionali possano procedere rapidamente all’emanazione della nuova riforma sanitaria, fondamentale per garantire una linea comune e integrata a tutta la sanità regionale.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.