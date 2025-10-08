Freedom Flotilla: il governo difenda i propri cittadini e chieda conto a Israele

Il Coordinamento italiano della Freedom Flotilla con una nota “esprime profonda preoccupazione per la sicurezza degli attivisti italiani e internazionali che si trovavano a bordo delle imbarcazioni dirette verso la Striscia di Gaza.

In costante contatto con l’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri, il rappresentante italiano della Freedom Flotilla – Zaher Darwish – ha manifestato viva apprensione per l’incolumità dei partecipanti alla missione umanitaria, chiedendo al Governo italiano di 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐦𝐞𝐫𝐬𝐢 𝐩𝐢𝐞𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭à 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐧𝐨 𝐢𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞, 𝐩𝐚𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐭𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐭𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐢𝐧 𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐚𝐥 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞.

Alla luce dei precedenti atti di violenza e di sequestro subiti dagli attivisti nelle missioni passate, ha richiesto un intervento immediato e concreto delle autorità italiane per garantire la tutela, la sicurezza e la protezione dei connazionali coinvolti, così come di tutti i membri della spedizione.

Il Coordinamento richiama il Governo italiano alle sue obbligazioni morali e giuridiche: 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢, 𝐜𝐡𝐢𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐢𝐧 𝐚𝐜𝐪𝐮𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐞 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢 𝐮𝐦𝐚𝐧𝐢 𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐢𝐚 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢𝐩𝐥𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚.”

“Gli incursori israeliani assaltano la Conscinece della Freedom Flotilla a 120 miglia da Gaza

Nella notte tra il 7 e l’8 ottobre, le forze armate di occupazione israeliane hanno attaccato e sequestrato la Flotilla— 8 barche a vela e la nave Conscience — in piene acque internazionali, a 120 miglia nautiche (220 km) da Gaza, commettendo un ennesimo atto di pirateria, in violazione palese del diritto marittimo internazionale e delle Convenzioni delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

A bordo si trovavano equipaggi interamente disarmati, composti da medici, infermieri, giornalisti, parlamentari e attivisti internazionali. Tutte e tutti sono stati rapiti e sequestrati con la forza, mentre le 18 tonnellate di aiuti umanitari destinate a Gaza — medicinali, apparecchiature respiratorie, forniture alimentari e nutrizionali — sono state confiscate illegalmente.

La Conscience, l’ammiraglia, + stata assaltatat dopo essere raggiunta da un elicottero che ha portato a bordo una squadra di incursori.

In gergo tecnico-militare si è trattata di una “discesa con barbettone (Fast Rape)”. L’immagine ritrae i militari della Brigata San Marco, reparto d?élite della Marina Militare italiana, di stanza bella base navale di Brindisi. Coincidenza vuole che a questa operazione la San Marco si è addestrata in o0ccasione della visita a Brindisi del Comandante degli istituti di formazione e delle Depth Forces israeliane, generale di Divisione Itai Veruv, nel dicembre 2022.

“Durante la visita alla Brigata San Marco il Generale ha potuto assistere ad alcune peculiari attività addestrative della Brigata, tra cui la discesa in barbettone (Fast Rope) e in corda doppia (Rappellig) su parete e su container, dimostrazioni di combattimento militare corpo a corpo (CMCC) ed attività specialistiche di contrasto a dispositivi esplosivi improvvisati (Counter-IED)”, riportava l’Ufficio Stampa della Marina Militare italiana. “Ha potuto, inoltre, osservare alcuni mezzi terrestri e anfibi impiegati dai Fucilieri, tra cui l’Amphibious Assault Vehicle (AAV-7) – veicolo cingolato anfibio in grado di navigare e muoversi su terra”.

“Nel primo pomeriggio èrosegue la nota – la visita è proseguita presso il Gruppo Mezzi da Sbarco , dove la delegazione è stata imbarcata su alcun Battelli d’Assalto Anfibi (BAA) – mezzi di superficie ad alta velocità – per poi testarne le capacità durante una breve navigazione nello specchio di mare portuale. Nel contempo si è potuto assistere ad una attività dimostrativa di abbordaggio svolta sulla nave d’assalto anfibia “San Marco” da un team del 2° Reggimento della Brigata.”

L’Italia ha le mani sudicie di sangue del popolo palestinese. Ricordiamolo in ogni manifestazione di piazza. E ricordiamo che il genocidio a Gaza si commette anche con armi italiane e grazie alle attività addestrative che le forze armate italiane hanno assicurato in questi anni ai reparti di morte israeliani.“