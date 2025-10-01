Frecciarossa ritorna a fine ottobre in Basilicata?

La nota di Rete Ferrovie Italiane, riferita in generale al programma dei lavori di adeguamento lungo la linea Battipaglia ( Salerno)- Potenza, con soluzioni alternative per i viaggiatori, offre uno spunto per ritornare sul ripristino della linea del Frecciarossa che tocca Milano, Roma, Napoli, Potenza fino a Taranto e dintorni. E da quanto riportato sono in corso interlocuzioni tra le parti, comprese le Regioni Puglia e Basilicata, interessata al servizio perché il progetto si concretizzi. Naturalmente, e né poteva essere diversamente, si parla di costi. Mano alle casse…



RFI, BASILICATA: AL VIA UNA NUOVA FASE DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE E TECNOLOGICO SULLA LINEA BATTIPAGLIA – POTENZA

dal 1° al 28 ottobre

Potenza, 1 ottobre 2025

Proseguono, con l’ultima fase delle lavorazioni previste per il 2025, gli interventi di potenziamento infrastrutturale delle linee ferroviarie al fine di garantire i massimi standard prestazionali dell’infrastruttura, l’accessibilità e la velocità di percorrenza sulle tratte regionali e interregionali.

Dal 1° al 28 ottobre 2025, salvaguardando così gli spostamenti dei viaggiatori in Basilicata durante le festività autunnali e natalizie, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) effettuerà lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Battipaglia – Potenza, mirati alla velocizzazione della linea e all’adeguamento del Piano Regolatore Generale in diverse stazioni della tratta.

Gli interventi programmati – che seguono quelli già realizzati nel 2024 – sono necessari per continuare a garantire gli standard di affidabilità dell’infrastruttura, assicurare una maggiore regolarità del servizio ferroviario e un incremento della capacità della rete con benefici in termini di puntualità e, a regime, un’ottimizzazione dei tempi di viaggio.

REGIONALE BASILICATA, TRENITALIA: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA POTENZA-BATTIPAGLIA

dal 1° al 28 ottobre per lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico

previste corse con bus

dal 29 ottobre riparte il Frecciarossa Taranto – Potenza – Roma – Milano



Potenza, 1° ottobre 2025

Dal 1° al 28 ottobre 2025 sono previsti interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Potenza-Battipaglia. I treni in partenza e in arrivo nel capoluogo lucano, pertanto, subiranno alcune modifiche alla circolazione.

I treni del Regionale di Trenitalia sulla direttrice Potenza – Battipaglia saranno cancellati. Previsti collegamenti con bus.

Sono attualmente in corso interlocuzioni tra Regione Puglia, Regione Basilicata e Trenitalia al fine di ripristinare il collegamento Frecciarossa Taranto – Potenza – Roma – Milano a fine ottobre.

Dal 1° al 29 ottobre, pertanto, tra Potenza C.le e Salerno, sarà previsto un collegamento con bus (PZ114), con partenza alle ore 7.40 e arrivo alle 9.07, in corrispondenza del treno Frecciarossa 9514 in partenza da Salerno alle 9.23. Inoltre, fino al 28 ottobre, le corse bus PZ127 e PZ115 (rispettivamente in partenza da Salerno alle ore 21:00 con arrivo a Potenza alle 22.57 e in partenza da Potenza Centrale alle 23.02 con arrivo a Metaponto alle 0:30), che normalmente circolano solo nei giorni lavorativi, circoleranno tutti i giorni, con il bus PZ115 che, oltre ad essere posticipato rispetto al normale orario di partenza, sarà prolungato a Metaponto con fermate intermedie a Grassano e Ferrandina.

I canali di acquisto sono aggiornati. L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.

