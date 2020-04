Berliner Alexanderplatz auf wiedersehen cantava Milva, dando l’addio a piazza Alessandro di Berlino, dedicata allo zar Alessandro I e a soffermarsi nella capitale tedesca, tra curve, ellissi e angoli goniometrici (riprendete i libri di matematica, geometria, trigonometria, analisi ecc) è l’astronomo materano Franco Vespe che ha trovato strano quanto accade da quelle parti. Decessi quanto basta, tamponi effettuati su ultrasettantenni e italiani che chiedono di farli in silenzio e ” Raus!”. Gatta ci cova …e così che si tiene il coperchio delle statistiche sull’epidemia da virus a corona? Mentre in Italia esplodono tutte le contraddizioni di ospedali, case di cura (rsa) e altro che sono la punta di un iceberg di decessi e contagi da conteggiare? E quindi Lombardia, Piemonte, in parte Puglia sono sempre lì, mentre la Basilicata con i dati riferiti a Pasquetta, e rilevati ieri, hanno dato lo zero assoluto di contagi. Troppo presto per cantar vittoria, visto che un altro decesso in provincia di Potenza si è aggiunto alla statistica. Le curve vespiane, tra un assaggio di crauti e un boccale di birra, su dati tedeschi, ondeggiano con vino e spaghetti lungo le stivale, tra fasi che oscillano tra la 1 e la 2 e tentativi di andare a La…terza. Noi ci siamo, ad appena 20 km. Franco provvede. Il centro laertino è noto per il fornello pronto, senza covid 19 naturalmente. E veniamo all’analisi di ieri.



” Il Piemonte andava messo sotto controllo perchè la regione più indietro, non avendo scollinato il picco-esordisce Vespe, In Lombardia continuiamo ad avere 150 decessi sopra la campana. Se sottraessimo questi numeri dall’andamento nazionale saremmo perfettamente nella campana. Per questo in una successivo grafico faremo vedere la situazione nazionale senza la Lombardia. Nessuno per caso si è chiesto perchè, nonostante gli ospedalizzati e le terapie intensive si stiano ormai riducendo drasticamente, ancora c’è questo gran numero di morti in Lombardia ? Per caso i decessi avvengono per strada ? Come dicevamo ieri, Basilicata ed Umbria sono fuori dalla fase1. I dati di oggi con 0 contagi in regione hanno confermato questo nostro convincimento”. E veniamo alla Patria di Angela Merkel . “Arrivano notizie dalla Germania-dice l’astronomo materano. Ci dicono italiani bloccati li che i tamponi vengono somministrati solo a persone al di sotto dei 70 anni. Questo spiega i numeri esigui di decessi…”Cui Prodest” questo atteggiamento ? Mi dicono che succede anche di altro…. Perchè non c’è nessun servizio che parla di cosa sta realmente accadendo in quel paese così lontano ? Più tardi altri grafici… Vi ho rimesso il grafico dei decessi senza la Lombardia. Senza la Lombardia dobbiamo arrivare alla metà di Maggio per pensare ad una fase 2. Però l’andamento è rappresentato bene dalla campana. Questo ci conferma che in Lombardia la situazione è tutt’altro che sotto controllo e probabilmente altri focolai sono attivi”. Spazio alle considerazioni edili con uno scontato calma e gesso.