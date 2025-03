“Franz Schubert: mirabili incompiute” – Incontro con il pianista Vincenzo De Filpo

Sabato 15 marzo 2025 alle ore 17,00 presso la Sala Rota del Conservatorio “E.R. Duni” di Matera il pianista Vincenzo De Filpo, particolarmente esperto nel repertorio romantico, eseguirà di Schubert la Sonata in mi magg. D 157 e la Sonata in fa min. D 625.

L’evento rientra nel ciclo di incontri “Itinerari musicali” realizzati dal Centro Carlo Levi di Matera, in collaborazione con il Conservatorio “Duni” di Matera.

L’incontro sarà preceduto dai saluti di Antonio Zagaria, Presidente del Centro Levi, e Carmine Catenazzo, Direttore del Conservatorio materano.

Presenterà la figura di Schubert Maria Antonietta Cancellaro, musicologa e consigliera del Centro Levi.

Vincenzo De Filpo ha studiato pianoforte con Marezia Pedote e composizione con Raffaele Gervasio. Nella sua più̀ che quarantennale attività̀ concertistica è stato ospite di numerose Associazioni Musicali italiane ed estere. È stato premiato in concorsi nazionali ed internazionali, tra cui Franz Liszt, Franz Shubert, 900 Musicale Europeo. Sue esecuzioni sono state trasmesse da Radio Vaticana, Discoteca di Stato, in Grecia, Norvegia, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Ungheria, Australia, Cile. Ha fondato nel 1975 il Gruppo sperimentale “Cantiere Autonomo”; nel 1992 il Quartetto “O. Messiaen”. Ha collaborato con musicisti di fama mondiale come M. Couraud, G. De Peyer e M. Costantini. Già docente di pianoforte al Conservatorio di Matera, insegna presso diverse istituzioni: Accademia Mediterranea di Taranto, Accademia “Ciccolini” di Foggia, Accademia “F. Chopin” di Agrigento, Istituto Frescobaldi di Perugia, ecc. Membro di giurie in concorsi nazionali ed internazionali, ha registrato per Agenda di Bologna, Rusty Records, Phonola Dischi e Agorà di Milano, Pentaphon di Roma, Musicomania di Matera. Il suo nome è presente nel Dizionario Enciclopedico Concertisti Italiani (D.E.C.I.), sull’Annuario C.I.D.I.M. e sul Dizionario IBC (International Biographical Centre) Cambridge, England. Nel 2005 ha pubblicato sue composizioni presso Casa Musicale Belga “Lantro Music”; nel 2012 ha pubblicato il volume “Dentro la musica” dedicato a Raffaele Gervasio, edito dal Conservatorio di Matera. Le riviste The Classical Voice e Amadeus lo premiano con quattro stelle per le registrazioni Musica da Camera di A. Longo e le composizioni dell’ultimo periodo di F. Liszt; le riviste Musica e Amadeus e gli conferiscono quattro stelle per l’incisione dell’integrale per pianoforte del compositore Roberto Beccaceci.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.