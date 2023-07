Francolino e Damiano al ”Carro”, una tradizione che continua

Potevano mancare due materani doc come Franco “Francolino” Ritella e Damiano Di Pede alla visita tradizionale al carro trionfale per la festa del 2 Luglio? Risposta scontata ed eccoli lì per un rito che si ripete e che li ha visti incontrare in mezzo secolo buono tanti autori dei Carri : dagli Epifania ai Nicoletti, dalle varie generazioni dei Pentasuglia a D’Addiego fino alle quattro donne che per la prima volta si sono cimentate nella realizzazione del carro nel laboratorio del rione Piccianello. Elena Mirimao, Annalisa Di Gioia, Luigina Bonamassa, e Laura D’Ercole hanno ricevuto i complimenti di Francolino e Damiano con lo scontato augurio dialettale ” a ‘mmogghj a ‘mmogghj l’onn c’ van”. Sempre meglio… nel solco della tradizione che per il 2 luglio a tavola è ”post o’ firn” e arrosto. Buona festa della Bruna,ance a nome di Francolino e Damiano,amici d’annata con la passione e la cultura per la cucina locale.