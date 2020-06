L’Assemblea degli imprenditori associati, che si è svolta questa mattina in modalità telematica, ha eletto Francesco Somma alla carica di presidente per il quadriennio 2020-2024, con una percentuale storica di partecipazione e un record di consensi espressi, pari al 100 per cento dei votanti.

Passaggio di consegne ufficiale, dunque, in Confindustria Basilicata.

Nel corso dei lavori è stato presentato e approvato il programma delle attività per il quadriennio 2020-2024 (in allegato) con la proposta della squadra di presidenza, sulla base della quale l’Assemblea dei soci ha inoltre eletto Margherita Perretti alla carica di Presidente Vicario, insieme alla squadra dei quattro Vice Presidenti elettivi: Vito Arcasensa, con delega alle Infrastrutture e Lavori Pubblici; Salvatore De Biasio, con delega alla Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione; Franceso D’Alema, con delega al Fisco e Diritto d’Impresa, Credito e Finanza; Giovanni Maragno, con delega allo Sviluppo associativo e Relazioni con le Sezioni di Categoria.

A questi si aggiungono i due vice presidenti di diritto: Antonio Braia, presidente del Comitato Piccola Industria, a cui è stata conferita la delega alla Cultura d’impresa e Responsabilità sociale e Anselmo Zirpoli, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori a cui è stata conferita la delega alle Startup.