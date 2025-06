Francesco Mancini, al neo Sindaco Antonio Nicoletti: insieme, lavoreremo per Matera.

“A nome dell’amministrazione provinciale e di tutta la Provincia di Matera desidero porgere le più sentite congratulazioni ad Antonio Nicoletti per la sua elezione a nuovo Sindaco della città di Matera”. Così il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha commentato l’esito del ballottaggio nella città dei Sassi. “A Nicoletti – ha aggiunto Mancini – il nostro augurio di proficuo lavoro al servizio della comunità. La Provincia, “casa dei Comuni”, è pronta a collaborare attivamente con la nuova amministrazione comunale per affrontare le sfide future e cogliere le opportunità che si presenteranno. Insieme, lavoreremo per il bene di Matera e di tutto il territorio provinciale!”

