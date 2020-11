Un altro passo avanti verso i primi interventi alla frana di corso Vittorio e zone limitrofe. Venerdì 13 novembre diventa una nuova data da segnare sul calendario. Per la comunità pomaricana tutta. Ma soprattutto per le famiglie e i singoli interessati dal movimento franoso del gennaio 2019 in Corso Vittorio Emanuele, Rampa san Rocco e via Spartivento.

“Oggi – ha reso noto appunto il 13 scorso il sindaco di Pomarico, Francesco Mancini – abbiamo ricevuto la trasmissione del decreto del commissario delegato. Con questo passaggio si chiude l’importante e complessa fase burocratica. Ora si può procedere – ha aggiunto il primo cittadino pomaricano Mancini – con una serie di adempimenti che ci porteranno in breve tempo a poter indire le gare per i lavori di rimozione macerie e messa in sicurezza del versante, oltre che al riconoscimento dei mesi arretrati per quanto riguarda l’autonoma sistemazione alle famiglie che hanno dovuto sgomberare le proprie abitazioni”.

Come a rispondere alle ultime sollecitazioni del costituente comitato civico dedicato. “Voglio ringraziare il commissario delegato ing. Caivano e l’ing. Loperte della Protezione civile di Potenza per aver seguito tutto l’iter procedurale che si è rivelato per niente semplice e il capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli e il suo staff per aver seguito la questione riguardante la frana di Pomarico nonostante gli innumerevoli impegni che lo stanno impegnando in questo momento delicato per tutta la nostra nazione”, sigilla lo stesso Francesco Mancini.

Epperò aspettiamo, a questo punto, gli atti concreti. Ovvero che intanto arrivino i soldi che avanzano gli sfrattati. Che si possa sanare la situazione debitoria in qualche modo aperta con le università interessate a vario titolo allo studio della “zona rossa” pomaricana. Che si sappia quali salvate dall’evento franoso saranno abbattute dalla mano umana. Da quando si potrà percorrere nuovamente corso Vittorio. Che cosa diventare questa parte dell’abitato di Pomarico sito ai piedi del centro storico, base del rione Castello.

Ma una domanda spessa accantonata è proprio il momento di rilanciarla: l’annosa questione dello stato di tutto il sistema di condutture idriche e fognarie sarà affrontato in qualche maniera? Di sicuro qualche giorno passerà ancora. Eppure rimande la fiducia è dell’inizio d’un percorso vero. Dopo le tante modalità utilizzate e diversi mezzi impiegati al fine di marcare gli interrogativi nelle strategie in discussione.