“Frammenti di Eternità”: un viaggio nell’anima della Festa della Bruna tra fede, arte e memoria

C’è un luogo, nel cuore dei Sassi di Matera, dove la memoria prende forma, la fede incontra l’arte e la tradizione continua a parlare alle nuove generazioni. È la chiesa di Santa Maria de Armenis, custode dei preziosi cimeli del Carro Trionfale della Madonna della Bruna, che dal 4 al 12 luglio, ogni giorno dalle 10:00 alle 17:00, apre gratuitamente le sue porte ai visitatori con la mostra “Frammenti di Eternità – La Bruna tra fede, arte e memoria”.

Non si tratta semplicemente di un’esposizione, ma di un percorso capace di raccontare l’identità più autentica di Matera. Un viaggio emozionante attraverso simboli, immagini e testimonianze che narrano una delle feste popolari e religiose più intense d’Italia, patrimonio di una comunità che da secoli custodisce con orgoglio le proprie radici.

Ad arricchire l’itinerario espositivo c’è “Petali d’Autore”, la raffinata mostra di Tiziana Olivieri, che trasforma la delicatezza della carta crespa in straordinari fiori artigianali. Opere di grande eleganza che dimostrano come passione, creatività e sapienza manuale possano dare vita a autentici capolavori.

Particolarmente significativo è lo spazio dedicato ai più piccoli, perché il futuro delle tradizioni passa inevitabilmente attraverso le nuove generazioni. I plaid e i cuscini decorati dagli alunni della Scuola dell’Infanzia “Le Matite Colorate” raccontano una Festa della Bruna vista con gli occhi dei bambini, fatta di colori, fantasia ed emozioni. Un progetto che dimostra come la cultura possa essere trasmessa fin dalla più tenera età attraverso il linguaggio universale dell’arte e della condivisione.

Il percorso prosegue con la mostra fotografica dedicata ai trent’anni dell’Associazione Fede e Tradizione, un viaggio per immagini che ripercorre tre decenni di impegno nella valorizzazione della Festa della Bruna. A completare l’esperienza ci sono l’esposizione permanente dei cimeli del Carro Trionfale, le opere in cartapesta e gli splendidi mantelli della tradizione, autentici tesori che raccontano il profondo legame tra fede, popolo e identità.

“Frammenti di Eternità” rappresenta molto più di una mostra: è un invito a fermarsi, osservare e riscoprire l’anima più vera di Matera. È il racconto di una città che continua a custodire la propria storia senza smettere di guardare al futuro, mantenendo vivo quel patrimonio immateriale fatto di devozione, appartenenza e memoria collettiva.

Con questa iniziativa, l’Associazione Fede e Tradizione rinnova il proprio impegno al servizio della comunità. Da trent’anni promuove la conoscenza della Festa della Bruna ben oltre i confini cittadini, contribuendo alla crescita culturale del territorio. Un impegno che assume un significato ancora più importante nell’anno in cui Matera è Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, offrendo un nuovo e prezioso tassello nel percorso di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e spirituale della città.

La mostra rappresenta inoltre un’occasione speciale per i tanti turisti che ogni giorno percorrono le strade dei Sassi: un’opportunità per conoscere da vicino una tradizione che va oltre la spettacolarità del 2 luglio e che affonda le sue radici nella storia, nella fede e nella memoria del popolo materano.

L’ingresso è gratuito. Un invito aperto a cittadini, pellegrini e visitatori a lasciarsi emozionare da un patrimonio che continua a vivere, a raccontarsi e a tramandarsi, frammento dopo frammento, verso l’eternità.