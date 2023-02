Frammenti del meteorite di San Valentino anche a Matera

Se non fosse stato per la passione di Gianfranco e Pino Losignore per l’astronomia, la curiosità di capire cosa fossero quei piccoli frammenti metallici e scuri – finiti nel giorno di San Valentino su una mattonella della casa paterna- sarebbero nella pattumiera, confusi come ”polveri” del camino. E questo consentirà di approfondire gli studi sulla Terra e su cosa rappresentano i meteoriti, che hanno solcato il cielo di Puglia e Basilicata. Frammenti, per un totale di 70 grammi, che sono oggetto di studio dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) che fa parte della rete nazionale Prisma. Un frammento del meteorite era finito su una piastrella di casa, con un forte botto che aveva lasciato un taglio. La verifica due giorni dopo con Pino e Gianfranco che hanno approfondito l’argomento. Ne sapremo di più nei prossimi giorni. Per Matera, che ha a contrada Murgecchia il centro di geodesia spaziale per lo studio della Terra, è una opportunità in più per approfondire temi e ricerca.