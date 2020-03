“Se l’improvvisazione e l’incompetenza dimostrata nella realizzazione del Carnevale materano ha provocato tutto sommato solo qualche muso lungo o nel migliore dei casi un po’ di ilarità diffusa, la chiusura totale del parcheggio comunale di via Vena per lavori di ristrutturazione è questione ben più seria e dannosa.”

E’ quanto scrive il consigliere comunale di “Matera si muove” Daniele Fragasso in una nota che così prosegue:

“A quanto pare le interlocuzioni con gli abbonati residenti nel centro città non hanno prodotto nulla se non qualche promessa disattesa dal Sindaco. La già scarsa disponibilità di parcheggi in città viene ulteriormente aggravata da questa scelta improvvida che non ha previsto assolutamente una alternativa adeguata al disagio provocato. Si poteva pensare magari ad una chiusura parziale per ridurre al minimo il disservizio.

Ma l’onere delle scelte da prendere lo lasciamo agli “espertoni” che affollano il sesto piano del Palazzo di Città.

Se pensiamo ai molti stalli parcheggio ulteriormente ridotti negli ultimi tempi a causa dei vari boulevard pensati, modificati e riproposti seguendo esempi di “urbanistica creativa”, e che l’altro parcheggio di Via Casalnuovo, seppur pronto, resta ancora chiuso per inspiegabili motivi, ecco che la frittata è fatta.

Tutto questo avviene incredibilmente a ridosso della stagione primaverile, periodo in cui, si sa, Matera ospita migliaia di turisti che inevitabilmente aggraveranno il problema.

Ci auspichiamo che il Sindaco e la giunta diano una risposta immediata e concreta ai materani al fine di evitare l’ennesimo inconveniente dettato da incompetenza, mancanza di programmazione e improvvisazione nelle scelte.”