Fragasso: Ottenuti miglioramenti sul collegamento bus Matera-Bari delle Fal

“A seguito del confronto portato avanti con le FAL in queste settimane al fine di migliorare il servizio di collegamento tra Bari e Matera, siamo lieti di annunciare che per le due corse bus 152 e 152 bis in partenza dal nostro comune alle 6:10 sono state eliminate le molteplici fermate intermedie all’interno del Comune di Altamura in luogo di un’unica fermata al terminal di Via Santeramo.” E’ quanto scrive Daniele Eustachio Fragasso – Assessore ai trasporti, mobilità sostenibile, Polizia Locale- Comune di Matera- con una nota in cui specifica che “Per quanto concerne invece la linea 115 di ritorno da Bari per Matera alle 17:05 abbiamo ottenuto l’eliminazione della fermata di Modugno e, dopo la fermata di Palo del Colle, un’unica fermata nel Comune di Altamura sempre allo stesso terminal.

Ringraziamo la disponibilità dei vertici di FAL per aver tempestivamente accolto le nostre richieste che evidentemente riducono i tempi di percorrenza dell’utenza materana. Questi concreti passi in avanti a beneficio dei pendolari materani confermano l’impegno della nostra amministrazione per rendere più agevoli i collegamenti tra i due capoluoghi con l’obbiettivo ultimo di istituire quanto prima delle corse dirette grazie anche al supporto della Regione Basilicata.”

