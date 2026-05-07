Fragasso: Nuovi dossi(in asfalto) a Matera. Appaltati i lavori

Ad annunciarlo l’assessore comunale alla mobilità urbana Daniele Fragasso, contattato dopo aver letto l’interrogazione urgente sui dossi ammalorati, che rappresentano di fatto dei rallentatori di velocità. ” Abbiamo appaltato lavori per circa 60.000 euro- dichiara Fragasso- che consisteranno nella rimozione dei dossi ammalorati e rifacimento in asfalto. I cantieri cominceranno nel corso della settimana prossima , con il rifacimento di 4-5 dossi lungo le arterie principali. Poi toccherà ad altre zone. Abbiamo monitorato le diverse questioni legate alla sicurezza urbana e interverremo con i tempi tecnici necessari per gli interventi”



COMUNICATO STAMPA

Matera, sicurezza stradale: interrogazione urgente sui dossi ammalorati. “Situazione grave, serve intervenire subito”

Matera – La sicurezza stradale torna al centro del dibattito cittadino con la presentazione di un’interrogazione consiliare urgente relativa allo stato di degrado dei limitatori di velocità presenti in diverse zone della città.

A sollevare la questione è il consigliere comunale Angelo Rubino, che denuncia una situazione ormai diffusa e non più rinviabile: “In molti quartieri – afferma – i dossi artificiali risultano deteriorati, deformati e in alcuni casi addirittura pericolosi. Strumenti nati per garantire sicurezza oggi rischiano di trasformarsi in un problema per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni”.

Particolarmente critica la condizione segnalata in Via Dante, dove un limitatore di velocità si presenta in stato di evidente dissesto. “Parliamo di una situazione sotto gli occhi di tutti – sottolinea Rubino – che richiederebbe un intervento immediato. Non si tratta di opere complesse o di grandi investimenti, ma di manutenzione ordinaria, quella che incide direttamente sulla qualità della vita dei cittadini”.



Attraverso l’interrogazione, viene chiesto al Sindaco e all’Assessore competente di chiarire se siano a conoscenza delle criticità evidenziate, quali verifiche siano state effettuate e, soprattutto, quali interventi urgenti si intendano mettere in campo per la rimozione o il ripristino dei dispositivi danneggiati.

Non solo: il documento punta anche a ottenere tempi certi per la messa in sicurezza dei tratti interessati e a comprendere se esista un piano organico di monitoraggio e manutenzione della viabilità urbana.

“Quando anche l’ordinario viene trascurato – prosegue il consigliere – il messaggio che passa è estremamente negativo. La sicurezza non può essere considerata secondaria né rinviata. Serve un cambio di passo immediato, perché i cittadini hanno diritto a strade sicure e a un’Amministrazione presente”.

L’interrogazione è stata presentata con carattere di urgenza, proprio alla luce dei potenziali rischi per la pubblica incolumità. Ora si attende una risposta chiara e tempestiva da parte dell’Amministrazione comunale.

“Matera – conclude Rubino – non ha bisogno di giustificazioni, ma di interventi concreti. E su questi i cittadini sapranno giudicare”.

Angelo Rubino Consigliere comunale di Matera e Coordinatore provinciale di Progetto Civico Italia