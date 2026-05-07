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Fragasso: Nuovi dossi(in asfalto) a Matera. Appaltati i lavori

Franco Martina
Di Franco Martina

Ad annunciarlo l’assessore comunale alla mobilità urbana Daniele Fragasso, contattato dopo aver letto l’interrogazione urgente sui dossi ammalorati, che rappresentano di fatto dei rallentatori di velocità. ” Abbiamo appaltato lavori per circa 60.000 euro- dichiara Fragasso- che consisteranno nella rimozione dei dossi ammalorati e rifacimento in asfalto. I cantieri cominceranno nel corso della settimana prossima , con il rifacimento di 4-5 dossi lungo le arterie principali. Poi toccherà ad altre zone. Abbiamo monitorato le diverse questioni legate alla sicurezza urbana e interverremo con i tempi tecnici necessari per gli interventi”

COMUNICATO STAMPA
Matera, sicurezza stradale: interrogazione urgente sui dossi ammalorati. “Situazione grave, serve intervenire subito”
Matera – La sicurezza stradale torna al centro del dibattito cittadino con la presentazione di un’interrogazione consiliare urgente relativa allo stato di degrado dei limitatori di velocità presenti in diverse zone della città.
A sollevare la questione è il consigliere comunale Angelo Rubino, che denuncia una situazione ormai diffusa e non più rinviabile: “In molti quartieri – afferma – i dossi artificiali risultano deteriorati, deformati e in alcuni casi addirittura pericolosi. Strumenti nati per garantire sicurezza oggi rischiano di trasformarsi in un problema per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni”.
Particolarmente critica la condizione segnalata in Via Dante, dove un limitatore di velocità si presenta in stato di evidente dissesto. “Parliamo di una situazione sotto gli occhi di tutti – sottolinea Rubino – che richiederebbe un intervento immediato. Non si tratta di opere complesse o di grandi investimenti, ma di manutenzione ordinaria, quella che incide direttamente sulla qualità della vita dei cittadini”.

Attraverso l’interrogazione, viene chiesto al Sindaco e all’Assessore competente di chiarire se siano a conoscenza delle criticità evidenziate, quali verifiche siano state effettuate e, soprattutto, quali interventi urgenti si intendano mettere in campo per la rimozione o il ripristino dei dispositivi danneggiati.
Non solo: il documento punta anche a ottenere tempi certi per la messa in sicurezza dei tratti interessati e a comprendere se esista un piano organico di monitoraggio e manutenzione della viabilità urbana.
“Quando anche l’ordinario viene trascurato – prosegue il consigliere – il messaggio che passa è estremamente negativo. La sicurezza non può essere considerata secondaria né rinviata. Serve un cambio di passo immediato, perché i cittadini hanno diritto a strade sicure e a un’Amministrazione presente”.
L’interrogazione è stata presentata con carattere di urgenza, proprio alla luce dei potenziali rischi per la pubblica incolumità. Ora si attende una risposta chiara e tempestiva da parte dell’Amministrazione comunale.
“Matera – conclude Rubino – non ha bisogno di giustificazioni, ma di interventi concreti. E su questi i cittadini sapranno giudicare”.
Angelo Rubino Consigliere comunale di Matera e Coordinatore provinciale di Progetto Civico Italia

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