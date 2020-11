Il Segretario Fials ADMS Angelo Fracchiolla, con la nota che segue, commenta le dichiarazioni rilasciate dal direttore generale Asm, Gaetano Annese, in merito ai contagi rilevati tra gli operatori sanitari.

Nella giornata di martedì 10 novembre abbiamo ascoltato le dichiarazioni del direttore generale Asm Gaetano Annese rilasciate ad una emittente locale in cui parlando dei contagi tra gli operatori sanitari ha testualmente detto: “Il contagio è stato preso all’esterno e poi portato in ospedale”.

“Queste affermazioni sono gravissime soprattutto se fatte dal direttore generale che dovrebbe essere il garante della sicurezza ed invece scarica la responsabilità sugli operatori che sarebbero secondo lui la causa della diffusione del COVID 19 nella struttura ospedaliera.

Per gli operatori sanitari oltre al danno la beffa possiamo dire, perché oltre a lavorare sotto–pagati e sotto-organico devono sentirsi anche accusati da chi doveva garantire che ci fossero sempre tutti i dispositivi di Protezione individuali ma che invece come sappiamo e come abbiamo denunciato spesso sono mancati.

Pertanto invitiamo i presidenti di tutti gli Ordini Professionali ma soprattutto l’Ordine dei Medici, visto che è la categoria che rappresento, ad intervenire con immediatezza circa queste affermazioni perché a questo punto i professionisti potrebbero essere chiamati a rispondere del danno visto che la stessa Azienda sanitaria li ritiene responsabili della diffusione del contagio”.