Mancano poche ore e a mezzanotte e, con il nuovo anno, entra in vigore anche la norma che blocca la prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Si eviterà così di “ammazzare” 120 mila processi ogni anno. Si eviterà che tanti (potenti soprattutto) come è già successo (gli esempi più plateali sono stati ricordati in questi giorni: Berlusconi -innumerevoli volte- e Andreotti nel processo per mafia) non vengano processati e giudicati.

Insomma, grazie a questa benevola ghigliottina sui tempi, in tanti se la sono cavata, con vittime che non hanno mai potuto avere giustizia (un milione e mezzo di processi prescritti negli ultimi dieci anni) e con quasi tutti che gridavano allo scandalo e l’invito a provvedere in merito.

Ebbene, ora che finalmente si è provveduto e questa ciambella di salvataggio per chi deve essere giudicato non c’è più, ecco spuntare chi vorrebbe reintrodurla, resuscitarla.

PD, Renziani, forzisti, leghisti…tutti uniti nel tentativo di fermare questa norma fermamente voluta dai cinquestelle (e votata a malincuore dalla Lega) nel Conte1.

La obiezione è che così verrebbe meno “l‘equilibrio tra esigenza di giustizia e giusta durata del processo“, che così “il processo durerebbe in eterno“.

Ma quale sarebbe la giusta durata di un processo? Qualcuno è in grado di stabilirlo? E poi, non viene il dubbio che sia stata proprio la speranza di prescrizione a spingere (chi può per censo) ad allungare il brodo processuale per farla franca? Mentre al contrario i colpevoli ora troveranno magari conveniente patteggiare, con meno processi e una giustizia meno ingolfata?

E comunque il blocca prescrizione che decolla da gennaio riguarda i nuovo processi e scatterebbe tra quattro/cinque anni. Perché tanta furia per cancellarla?

Perchè -se fossero vere le preoccupazioni- non concentrarsi sulla eliminazione delle cause strutturali della lentezza della giustizia?

La revisione del processo penale per cui c’è già in campo una proposta di Bonafede. Magari la depenalizzazione dei reati minori, la riduzione dei gradi di giudizio ad uno di merito ed un’altro di legittimità (salvo ovviamente la revisione del processo a fronte di nuove prove), la introduzione della possibilità per i giudici in appello di rivedere la condanna anche in aumento della pena (cosa che scoraggerebbe sicuramente molti colpevoli ad impugnare la prima sentenza).

Senza parlare del sistema delle notifiche che “in Italia è fermo a 100 anni fa” o dei “tempi morti del processo che andrebbero eliminati” e magari introducendo “un filtro di ammissibilità per evitare giudizi di appello puramente dilatori” come dice Franco Roberti, eurodeputato PD ed ex procuratore antimafia, che aggiunge “ha senso che in primo grado si venga giudicati da un giudice monocratico mentre in secondo grado ne servono tre?” .

Insomma, qui non c’è nessun pericolo immediato, c’è tutto il tempo per varare norme processuali di maggiore equilibrio.

E allora, perchè tutta questa fretta di bloccare una legge (la cosiddetta Spazzacorrotti) che ha invertito la cultura berlusconiana imperante (ancora ora come si vede) sulla giustizia?

Ma davvero alla classe politica (e ai potenti) interessa un sistema giudiziario ed un processo veloci ed efficienti?

A giudicare dalle miriade di norme prodotte nei decenni precedenti (la Cirielli, la Cirami, i colpi di spugna su falsi in bilancio e rogatorie…..) e da questa corsa a bloccare questa disposizione non si direbbe proprio .

Eppure è banalmente evidente che se un processo inizia è giusto che arrivi a sentenza. Nell’interesse della credibilità della giustizia che deve perseguire i colpevoli, delle vittime e degli imputati innocenti.

La prescrizione, diciamolo, serve ai colpevoli più che agli innocenti. Questi ultimi hanno solo interesse ad un processo che sia il più veloce possibile.

Ecco si lavori per questo! E lasciamo che sia la sola Grecia a rimanere con questo sistema di prescrizione che continua ad esserci a processo iniziato.