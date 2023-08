FP Cgil su procedura assunzione 9 dirigenti ASM: una aberrazione amministrativa!

“Come FP CGIL apprendiamo che l’avviso indetto dall’ASM per la selezione di n.9 dirigenti

amministrativi a tempo determinato, pubblicato sul BUR della Regione il 1.7.2023 con

scadenza il quindicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione stessa

(esattamente il 16 luglio), è stato inspiegabilmente differito al 21 luglio 2023. Ciò è

avvenuto mediante un semplice avviso, peraltro di difficile individuazione, pubblicato sul

sito aziendale e senza che vi sia stato un provvedimento che posticipasse la scadenza

inizialmente prevista.” Inizia così una nota a firma del Segretario Generale FP CGIL di Matera, Massimo Cristallo, in cui si spiega che : “Orbene, è appena il caso di precisare che l’avviso pubblicato sul BUR del 1 luglio 2023, essendo lex specialis , prevede che ogni modifica riguardante il predetto avviso debba avvenire con la stessa procedura con la quale il medesimo avviso è stato indetto e pubblicato.

Le norme relative alla pubblicità dei bandi pubblici prevedono, infatti, che ogni modifica

dell’originario testo deve essere portato a conoscenza degli interessati attraverso lo

stesso strumento di pubblicità utilizzato per la prima pubblicazione. Volendo fare in

esempio, è come se la modifica di una legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale venisse

portata a conoscenza dei cittadini attraverso la pubblicazione sul sito del Ministero della

Giustizia e non sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per la FP CGIL si tratta di un fatto gravissimo che denota nel migliore dei casi sciatteria

amministrativa, nel peggiore una organizzata e sistematica azione di sovvertimento del

sistema legale che presiede alle procedure amministrative.

Dopo aver segnalato questa anomalia, chiediamo chiarezza e comportamenti coerenti

con i criteri di trasparenza e imparzialità nella gestione delle selezioni pubbliche.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.