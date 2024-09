Fp CGIL Polizia penitenziaria: Plauso per l’operazione nel carcere di Melfi

“La recente operazione della polizia penitenziaria della Casa Circondariale di Melfi rappresenta un importante successo nella lotta contro il traffico di dispositivi elettronici all’interno degli istituti penitenziari“. Così Rocco Morlino, coordinatore regionale della FP CGIL Polizia Penitenziaria, ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro dei colleghi, sottolineando “le sfide quotidiane che affrontano, inclusi turni di lavoro fino a 12 ore. Il ritrovamento di due telefoni cellulari, in particolare è significativo poiché questi strumenti avrebbero potuto essere utilizzati da detenuti legati a gruppi di criminalità organizzata per mantenere comunicazioni con l’esterno”. Morlino ha inoltre evidenziato “l’importanza di garantire la sicurezza all’interno delle carceri, affermando che una maggiore sicurezza nei penitenziari si traduce direttamente in una maggiore sicurezza nei territori circostanti.

Questa operazione che mette in luce non solo l’impegno della polizia penitenziaria, ma anche la necessità di investire nella sicurezza e nel controllo delle carceri, al fine di prevenire attività illecite che possano influenzare la comunità“.

