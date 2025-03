FP Cgil e Uil Fpl accusano il Commissario prefettizio di Matera di attività antisindacale

Il Commissario prefettizio di Matera avrebbe effettuato il 6 marzo scorso una riunione sulla famigerata deliberazione n.51/2025 con cui aveva provveduto a definire un nuovo schema di macrostruttura comunale, ma solamente con la presenza della Cisl e dei relativi eletti nella RSU, per altro in scadenza. Ciò nonostante fosse stato informato, a mezzo pec, da parte della FP Cgil e UIL Fpl che -per precedenti impegni- queste non potevano partecipare e quindi se ne chiedeva un rinvio a nuova data. Pertanto, effettuando comunque tale riunione, il Commissario prefettizio avrebbe messo in essere una condotta antisindacale nei confronti delle due sigle assenti, per cui le stesse gli hanno intimato di non perseverare in tale atteggiamento con la nota che segue, inoltrata contestualmente all’attuale inquilino del sesto piano del Comune di Matera.

Di seguito il testo integrale della comunicazione inoltrata in data odierna al comune di Matera da parte di Fp CGIL e Uil Fpl. “In riferimento alla comunicazione del 27 febbraio 2025 prot.n. 0020205, con la quale le scriventi organizzazioni sindacali sono state invitate “per conoscenza” a partecipare all’incontro del 6 marzo scorso, richiesto dalla CISL FP, per esporre osservazioni in merito al nuovo schema relativo alla macrostruttura organizzativa dell’Ente, adottato con delibera n.51/2025, si espone quanto segue.

La Fp Cgil e la Uil Fpl, per impegni già assunti, hanno chiesto con pec del 04/03/2025 il posticipo della predetta riunione proponendo altre date utili.

Risulta alle scriventi organizzazioni sindacali che l’incontro si è comunque tenuto presso il Comune di Matera in data 6 marzo 2025 e ad esso hanno partecipato anche i rappresentanti della RSU eletti nella lista della CISL FP, oltre al sindacato destinatario dell’invito.

Tanto si configura quale attività antisindacale non essendo possibile limitare la partecipazione ad una sola sigla sindacale e ad una sola parte della RSU, organismo unitario per definizione del legislatore, a scapito degli altri eletti e componenti della RSU del Comune di Matera.

Tale gravissimo comportamento, discriminante nei confronti delle scriventi organizzazioni sindacali e dei lavoratori eletti nelle rispettive sigle, nonchè nei confronti di tutti i dipendenti del Comune, risulta ancor più grave ove si consideri che la RSU è in scadenza di mandato, che siamo in una delicata fase elettorale e che indubbiamente tale partecipazione costituisce, agli occhi dei lavoratori, un aperto e plateale sostegno ad una sola sigla sindacale.

Alla luce di quanto innanzi, nello stigmatizzare fermamente tale condotta antisindacale, con la presente si diffida codesto spettabile ente dall’assumere in futuro simili gravissimi comportamenti, con riserva di agire a tutela della libertà sindacale e della correttezza dei diritti della RSU.” Matera 8 Marzo 2025

