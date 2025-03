Fotodrama: la fotografia come narrazione artistica 4-6 aprile 2025

Fotodrama, la fotografia come narrazione artistica, è il titolo dell’ultima delle residenze per passioni promosse da Ecoverticale a Matera. Dal 4 al 6 aprile 2025 Giovanni Salvatore, fotografo e film-maker, sarà ospite di Matera with, il format di residenze per chi si muove e viaggia per passioni nella città dei Sassi. Ad accompagnarlo sarà l’artista Francesca Pellegrini, in arte StelladiPlastica.

Il programma di Matera with Giovanni Salvatore

La residenza inizia il 4 aprile alle ore 19 con un aperitivo in compagnia del fotografo Giovanni Salvatore e della modella Francesca Pellegrini, in arte StelladiPlastica, per conoscersi e conoscere gli stili fotografici dei partecipanti.

Sabato 5 aprile si inizia con il primo workshop alle ore 8.30: Foto-Drama, la fotografia artistica e la narrazione visiva come espressione dell’I.O. (Intelligenza Organica). Giovanni Salvatore proporrà esercizi di concettualità e ispirazione. Si lavorerà poi sullo storyboard: intelligibilità collettiva o personale, svelare o celare? Quindi fornirà elementi pratici di pre-produzione per poi lasciare spazio alla pratica individuale e allo sviluppo di concept narrativi.

Dopo un light lunch, la seconda sessione del workshop è dedicata alla mise en scène e allo shooting. Si lavorerà sulla creazione del set e sulla scelta degli oggetti simbolici. Quindi si passa allo shooting pratico: ogni partecipante realizzerà una serie fotografica sotto la supervisione di Giovanni Salvatore. Infine, si discuterà di come gli elementi visivi rafforzano la narrazione. Alle ore 17 circa è prevista una visita guidata di Matera al tramonto con una guida e Giovanni Salvatore.

Domenica 6 aprile si comincia alle ore 6 con un trekking all’alba insieme a una guida escursionistica. Alle ore 9 inizia la terza sessione del workshop dedicato allo shooting e all’editing. Dopo pranzo, infine, l’ultima sessione di workshop sull’editing e la selezione delle immagini. I partecipanti potranno dedicarsi alla post-produzione creativa con focus sul colore e l’atmosfera. Infine, ogni partecipante esporrà il proprio progetto al gruppo per un feedback collettivo.

Il luogo

L’intera residenza si svolgerà negli ambienti unici di Ecoverticale, ricavati nei Sassi di Matera. Sono spazi intimi e riservati, dove gli ospiti potranno soggiornare, scegliendo tra diverse sistemazioni, dalle suite all’ostello; ma sono anche luoghi ideali per incontrare, lavorare, progettare, scrivere e rigenerarsi nel cuore della storia, tra città e natura.

Il format

Matera with è un mind retreat per chi vuole prendersi cura del proprio corpo e della propria mente attraverso esperienze autentiche e coinvolgenti, immergendosi nella natura e in luoghi inesplorati. La Basilicata infatti è ancora una di quelle terre autentiche, uno spazio per immaginare ancora tutto e soprattutto un luogo per coltivare piccole, vecchie e nuove passioni. Matera with è anche un invito alla comunità locale a vivere i Sassi di Matera, perché non siano solo un patrimonio appannaggio dei turisti, ma uno spazio vivo per i loro abitanti.

Gli ospiti

Giovanni Salvatore è nato nel 1977 a Potenza. Fotografo dal 1998. Film-maker dal 2010. Pubblica su Lettera22, NTNN-not in the news net, PLab, Documagazine, PengMag, Eve, Vonnegutmag, Usuel Paris ed altri. Realizza ed espone vari progetti fotografici sia di natura reportage-documentaria sia di carattere artistico. Nel 2006 vince il primo premio al Salone Europeo della Comunicazione. Espone al festival Fotografia Europea le personali Habitat e Questo posto mi appartiene, un progetto poi esposto anche al festival Extraordinario. Per la Polizia di Stato italiana realizza i progetti fotografici Ritratto della Polizia di Stato e L’io in divisa. Nel 2013 vince il primo premio ad Incontrarte. Nello stesso anno espone il reportage L’odore dell’India al Centro per la Creatività Cecilia di Tito (PZ) per la rassegna Orizzonti Diversi curata da Fiorella Fiore. Regista e coautore, con l’archeologa Marilisa Biscione, del documentario Ricordi di pietra. Regista di Handle with Care (Open Air Museum di Camo). Direttore della fotografia di Dance Here, Dalla Terra alla Luna, Land Of Stories ed altri. Dal 2021 si dedica prevalentemente, in maniera libera e personale, alla produzione di fotografia artistico-narrativa.

Francesca Pellegrini, in arte StelladiPlastica, è un’artista poliedrica che spazia dalla danza alla performance fino alla recitazione. A 20 anni ballerina di fila a New York nell’Ajkun Ballet Theatre. Rientrata in Italia abbraccia la danza libera, portando la sua arte nelle piazze di tutto il mondo come artista di strada. Parallelamente sviluppa la sua figura di “alternative model” e “musa” per diversi fotografi tra cui lo stesso Giovanni Salvatore, Riccardo La Valle, Simone Angarano e tantissimi altri. È interprete e ballerina in spot pubblicitari e videoclip musicali per artisti di fama internazionale, tra cui Mika, Litfiba e Maneskin. Con una costante ricerca espressiva ed un bagaglio artistico ricco e trasversale, StelladiPlastica continua a esplorare nuove forme di espressione guidata dall’essenziale necessità di comunicare, condividendo la sua esperienza e visione attraverso workshop e performance dal vivo.

Le promotrici

Ecoverticale è nata nel 2022 dall’intuizione di Cristina Amenta, architetta, disability manager e imprenditrice turistica, e Vania Cauzillo, regista di teatro e documentari, imprenditrice culturale. È un centro culturale, uno spazio umano e democratico, una casa per viaggiatori, curiosi, artisti e professionisti, un mondo aperto alla contaminazione e alla diversità.