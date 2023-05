Foss o’ ciel…Domani per gli allevatori potrebbe arrivare la notizia…

…che la Prefettura di Caserta comunica la data di convocazione dell’incontro atteso con la Regione Campania, per fare chiarezza e ottenere risposte su quel piano anti tbc e brc che ha finito con il penalizzare gli allevatori e una intera filiera del patrimonio bufalino. Servono certezze e trasparenza, con un segno di ”discontinuità” che Gianni Fabbris al quinto giorno di sciopero della fame,e il coordinamento unitario in difesa del patrimonio bufalino chiedono da sempre. Qualcuno parla di miracoli che si devono palesare, dopo quello dello scioglimento del sangue di San Gennaro e dopo la festa per il terzo scudetto del Napoli. Miracoli, ma tenendo ben piantati i piedi per terra. Dalle 8 di lunedì 8 maggio, riprende il presidio alla rotonda dell’Agnena sulla via Domiziana. A meno di miracoli e buone notizie.Foss ‘o ciel…



COORDINAMENTO UNITARIO IN

DIFESA DEL PATRIMONIO BUFALINO

Presidio alla Rotonda dell’Agnena sulla Via Domiziana – 7.5.23 ore 21

Si è conclusa alle ore 20.30 l’assemblea degli allevatori in mobilitazione. L’Assemblea si è aggiornata per domani sera alle ore 20 per valutare le possibili comunicazioni che sono attese domani dalla Prefettura di Caserta e decidere conseguentemente delle iniziative ulteriori.

In attesa di ricevere le comunicazioni dalla prefettura, la mobilitazione come annunciato nei giorni scorsi, riprende dalle ore 8 di domani lunedi 8 maggio.

Gli allevatori chiedono ancora una volta comprensione ai cittadini per i disagi sperando di poter annunciare nella giornata stessa di domani la sospensione delle attività (o la prosecuzione in altra forma) in ragione delle comunicazioni che potrebbero arrivare domani.

Gli allevatori ricordano, comunque, che sono predisposti in loco percorsi alternativi e che, in ogni caso, verrà facilitato il transito di mezzi pubblici, scuola bus, mezzi di emergenza, operatori sanitari e che verrà garantita (come è comunque avvenuto nei giorni scorsi) il passaggio dei residenti in loco.

abbris al quinto giorno di sciopero della fame.

Alle ore 19 l’assemblea degli allevatori.

La risposta alle organizzazioni professionali

(Approfondisci https://altragricoltura.net/articoli/fabbris-al-quinto-giorno-di-sciopero-della-fame-la-risposta-alle-organizzazioni-professionali/)



Oggi, 7 maggio 2023, è una giornata di incontri e contatti per il movimento degli allevatori che continua ad essere impegnato nei 4 presìdi in corso nel territorio casertano per chiedere l’apertura di un tavolo di confronto presso la Prefettura di Caserta e che si è convocato in assemblea questa sera alle ore 19 per decidere come proseguire le iniziative nei prossimi giorni.

L’Assemblea degli allevatori delle 19 si terrà presso la Rotonda dell’Agnena dove dalle 19 di ieri sera e fino alle 8 di domattina è stata garantita la circolazione per non appesantire la condizione della comunità nel weekend.

Ricordando che il Coordinamento è ancora in attesa di una risposta da parte della Prefettura alla richiesta di tenere un incontro con il Governo Regionale ed il Governo Nazionale e che il portavoce Gianni Fabbris, a sostegno di questa richiesta, è oggi al suo quinto giorno di sciopero della fame, il Movimento prende atto del Comunicato Stampa con cui il responsabile della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) rende noto che in un incontro congiunto, le 4 Associazioni che siedono nel Tavolo Verde della Regione hanno rifiutato all’unanimità l’invito del Prefetto di sedersi al tavolo di confronto in Prefettura anche con il Movimento degli allevatori.

In merito il portavoce del Coordinamento sottolinea: “Noi abbiamo chiesto un tavolo di confronto con la Regione e il Governo Nazionale e non con le Organizzazioni che siedono nel Tavolo Verde che hanno (tutte) condiviso e sostenuto il Piano che il Movimento degli allevatori sta criticando. Il Coordinamento (che non è formato solo da Organizzazioni Professionali) ha un’altra natura e non ha alcun interesse a sedersi a quel tavolo che gli lasciamo con piacere, così come trova assolutamente indifferente che le Organizzazioni che hanno condiviso quel Piano ci siano o meno (decida la Prefettura). E’ un loro problema chiarirsi con gli allevatori loro iscritti che partecipano numerosi alla mobilitazione del Movimento Salviamo le Bufale. Vediamo piuttosto con piacere che da qualche settimana essi stessi stanno provando evidentemente a cambiare quanto hanno fin qui sostenuto e, dopo essersi opposti strenuamente alla vaccinazione, all’autocontrollo ed a qualsiasi proposta reale di cambiamento avanzata dagli allevatori (molti dei quali, lo ribadiamo, loro iscritti) oggi si avviano nell’arte antica di accodarsi alle proposte da noi avanzate da tempo evidentemente convinti della loro giustezza. Ne siamo contenti, auguriamo loro un buon cammino di riflessione e li esortiamo a scegliere con nettezza la via della Riforma del Sistema abbandonando quella della sua difesa corporativa ad oltranza ed a qualsiasi costo.”



A proposito della trasparenza e della rappresentanza, il Coordinamento torna a diffondere quanto ha già comunicato nei giorni scorsi sulla “sua rappresentatività”.

Il Coordinamento raggruppa 23 Associazioni sindacali e sociali (fra di loro Altragricoltura Nord Campania, ACLI TERRA Caserta, CNA Nord Campania, UGL Caserta, FLAI CGIL Caserta, Libera Caserta, Com. Don Peppe Diana) oltre 4 Associazioni di Base degli Allevatori del Territorio (Associazione di Tutela Allevamento Bufala Mediterranea, Lega Bufalina, Amici della Bufala, SIAAB).

La questione della Brucellosi e della TBC in Campania interessa e coinvolge sia i cittadini del territorio che gli operatori di tutta la filiera Bufalina e i lavoratori. Importante, dunque, è la presenza nel coordinamento di due delle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori maggiormente rappresentative che raggruppano migliaia di lavoratori nel territorio (CGIL FLAI e UGL); esse ben rappresentano le ragioni non solo dei 5.000 posti di lavoro persi dai braccianti in dieci anni di applicazione del Piano come dei numerosissimi lavoratori dell’agroalimentare iscritti che rischiano di perdere il lavoro se il Piano non viene cambiato.

Altragricoltura Nord Campania ha, attualmente la delega sindacale di 132 aziende agricole nell’area del basso Volturno e altre 96 nel resto dell’area casertana e la CNA Nord Campania rappresenta circa 400 aziende del settore agroalimentare nelle tre Province interessate fra cui molti caseifici, trasformatori artigianali e piccoli distributori .

Oltre questi numeri di rappresentanza e delega diretta il Coordinamento sottolinea che, ad ogni modo e soprattutto in una questione come questa, la rappresentanza va valutata non in maniera burocratica ma in modo effettivo e sostanziale in modo da tenere bene in conto la reale capacità e condizione di rappresentatività delle Sigle e, soprattutto, da garantirsi che i soggetti reali coinvolti e chiamati poi a partecipare della riuscita dei Piani e delle Azioni siano soggetti reali e non solo vuoti contenitori magari perchè hanno una pratica in qualche CAF.

Accade, cosi, che fra i componenti del Coordinamento vi siano le Associazioni di base degli allevatori del territorio che fra i propri iscritti, hanno molti allevatori che hanno le pratiche aziendali proprio a quelle organizzazioni che l’Assessore Caputo richiama come “maggiormente rappresentative”. E’ il caso concreto dell’Associazione di Tutela dell’Allevamento Bufala Mediterranea, della Lega Bufalina e dell’Associazione Amici della Bufala che associano circa trecento imprese. Associazioni nate proprio perchè le cosi dette Associazioni Maggiormente rappresentative (almeno sul punto della difesa del comparto bufalino) evidentemente non hanno dato loro le risposte che si attendono.

Il Coordinamento sottolinea, anche, come diverse altre imprese bufaline, che a diverso titolo hanno partecipato al percorso pur non essendo parte del Coordinamento, hanno espresso la loro intenzione di partecipare ad un possibile tavolo di confronto presso la Prefettura di Caserta come è il caso delle 550 imprese iscritte a RIS Bufala, di cui l’80% a Caserta, (Ente Selezionatore della Specie Bufalina riconosciuta dal Ministero) che ha segnalato in questi giorni la richiesta di partecipazione.

Sul post diffuso nei giorni scorsi dall’Assessore Caputo in merito ai numeri divulgati dalla Regione Campania, il Coordinamento, annunciando che produrrà nella giornata di domani un documento che chiarisce ancora una volta il merito dei numeri divulgati e, invitando l’Assessore a chiedere conto ai suoi tecnici di molte incongruenze, lacune ed omissioni (che quando chiarite dimostreranno come il Piano sta semplicemente fallendo nei suoi obiettivi) , sottolinea che: “tutti i Piani in atto nei diversi Stati sono stati accolti in Europa che, come ha dichiarato più volte la Commissione, non assume responsabilità su come vengono applicati e sui risultati di cui rispondono le Regioni e gli Stati”

“Quanto poi alla circostanza per cui gli allevatori che sono in mobilitazione si rivolgerebbero alla struttura commissariale voluta dalla Regione Campania” il Coordinamento si chiede “Perchè l’Assessore Caputo si stupisce? Non sa che il Piano della Regione e le delibere attuatative fra cui quella di nomina della struttura Commissariale obbliga gli allevatori a rivolgersi a loro per qualsiasi adempimento e non hanno alternative?”



Il Coordinamento alla Regione: serve discontinuità per ricostruire fiducia e dialogo

Com. stampa – 7.5.23 ore 15 (vedi e approfondisci: https://altragricoltura.net/articoli/il-coordinamento-alla-regione-serve-discontinuita-per-ricostruire-fiducia-e-dialogo/)

Il Coordinamento rivolgendosi alla politica regionale ricorda la sua posizione: servono il dialogo e il confronto fondato sulla trasparenza. “Dialogo e Confronto che proponiamo da tempo come documentiamo con due delle richieste inviate che divulghiamo alla stampa. Sono solo due delle innumerevoli richieste fatte in questi mesi di incontro che possiamo produrre copiose e che testimoniano della costante nostra volontà di aprire il confronto. Questo confronto, a dire la verità si era aperto quando l’Assessore Caputo annunciò di “essersi convinto della correttezza delle proposte della vaccinazione e dell’autocontrollo”. Il fatto che la Regione aveva accolto due delle venti proposte avanzate dal movimento, pur non essendo completamente la risposta che noi chiedevamo, ci permise di salutare positivamente e applaudire alla scelta finalmente assunta in tavoli di confronto (due) fra la Regione e il Coordinamento Unitario. Accadde, poi, che nel momento in cui bisognava compiere il passo successivo, ovvero sedersi per articolare il provvedimento in modo che funzionasse, il Tavolo è stato cancellato. Abbiamo subito chiesto: <>”.

Aggiunge Fabbris: “Oggi, un anno dopo, torniamo a chiedere ed offrire il confronto per trovare soluzioni condivise con gli allevatori e gli altri attori protagonisti e responsabili. Serve ricostruire un clima sereno che pure si era avviato ma, per farlo, occorrono chiarezza e trasparenza sgombrando il campo agli ostacoli che hanno impedito il dialogo. Il primo degli ostacoli è stato frapposto dal ruolo dei tecnici che hanno fin qui voluto, gestito e attuato il Piano di cui la Regione ha assunto la responsabilità Politica. Lo ribadiamo: va azzerata la Task Force che, dopo aver raccontato per anni evidenti falsità per giustificare le proprie scelte, sta condizionando le scelte della politica oltre ogni tollerabile sopportazione. Le bugie raccontate in questi anni e smascherate da quanti hanno contribuito e stanno contribuendo a mettere in campo la verità sono un ostacolo troppo grande per rrassicurare gli allevatori che hanno sopportato a suon di milioni di euro gli effetti del loro fallimento”.”

Ancora: “a proposito di trasparenza, attendiamo ancora di sapere in quante aziende che sono state dichiarate focolaio sia stato isolato il batterio della Brucella (lo chiediamo da un anno). Perché le ASL (che hanno certamente il dato) non lo divulgano?”



Il Coordinamento Unitario ribadisce: “Oggi serve un gesto di discontinuità cui la Regione può concorrere con gli altri attori istituzionali responsabili (a cominciare dal Governo Nazionale): si cambino le responsabilità tecniche del Piano sostituendo la Task Force che lo ha gestito negli ultimi dieci anni sulla base di una impostazione non più credibile e si apra il confronto sul merito delle iniziative da mettere in campo assumendo il documento approvato al Senato come base utile”.

Insomma, è ora della responsabilità della politica e non dei tecnici e, per questo, la richiesta di tenere un tavolo di confronto sul documento votato all’unanimità dal Parlamento presso la Prefettura non è contro o a favore della politica Regionale o Nazionale. E’ semplicemente, la richiesta di non frapporre nè tecnici, né militari al confronto fra le istituzioni e gli allevatori. Fin qui arriva il Coordinamento ma se la politica (Regionale o Nazionale) pensa di raggiungere il risultato in altra maniera, lo faccia e lo proponga. Gli allevatori hanno un solo interesse: tornare alle stalle a lavorare in pace accudendo i propri animali.