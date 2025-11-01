Forza ragazzi ! Un Premio nel ricordo di Mario Trufelli

L’invito dell’Asssostampa di Basilicata, in collaborazione con altre realtà riportate nel bando, è rivolto ai giovani delle scuole medie superiori e agli allievi delle scuole di giornalismo, che un giorno dovranno portare un ”mestiere” che oggi è reso difficile dalle derive autoritarie che stanno riducendo spazi di democrazia. Italia, compresa, come dimostrano gli attacchi alla trasmissione Report, la bomba davanti all’abitazione di Sigfrido Ranucci e le intercettazione ‘mirate” con la israeliana Paragon di giornalisti italiani, vicenda sulla quale il Governo continua a non rispondere… E allora un premio dedicato al giornalista, scrittore e poeta Mario Trufelli può contribuire a tenere viva la fiamma della verità e dell’impegno su un tema, che tiene conto di quello che potrebbe fare il nostro Paese se avess autonomia decisionale. Eccolo: “Il Mezzogiorno che guarda al Mediterraneo: sfide e opportunità per un Sud Italia che può fare da cerniera tra Europa e i paesi del bacino”.Le domande dovranno pervenire entro il 31 maggio 2026.
REGOLAMENTO 1a edizione – anno 2025/2026
Art. 1 – Presentazione
L’Associazione della Stampa di Basilicata, in collaborazione con il comune di Tri
carico (Mt) e con il patrocinio di Federazione nazionale stampa italiana, Ordine
nazionale dei giornalisti, Ordine dei giornalisti Basilicata, Sede Rai Basilicata,
Tgr Rai, Usigrai, Inpgi, Casagit Salute, Consiglio Regionale e Giunta Regionale
della Basilicata, Fondazione Leonardo Sinisgalli, Polo museale Castronuovo di
Sant’Andrea, Fondazione Aiello – Musei Aiello Moliterno – Casa Trufelli, ForMe
dia, Apt Basilicata, indice la prima edizione del Premio di giornalismo “Mario
Trufelli” al fine di stimolare, supportare e valorizzare la conoscenza, la pratica,
lo studio e la ricerca sui temi del giornalismo e della comunicazione.
Art. 2 – Finalità
Nel ricordo di Mario Trufelli, giornalista, poeta e scrittore, primo responsabile
della redazione Rai Basilicata, l’obiettivo del Premio è promuovere e valorizzare
l’interesse delle giovani generazioni alla conoscenza di vecchi e nuovi media e
l’impegno per forme di giornalismo attento ai problemi della comunità e consa
pevole dei doveri della professione, con particolare riferimento alla condizione
del Mezzogiorno e in genere alle problematiche che riguardano le aree più svan
taggiate.
Art. 3 – Tema
Per ogni edizione, nel bando di concorso verrà indicato un tema, con riferimento
all’attualità e alle problematiche emergenti. Per la 1a edizione il tema indicato è
“Il Mezzogiorno che guarda al Mediterraneo: sfide e opportunità per un Sud
Italia che può fare da cerniera tra Europa e i paesi del bacino”.
Art. 4 – Destinatari
Il premio si articola in due sezioni.
1. Prima sezione. Studenti e studentesse delle Scuole di giornalismo riconosciu
te dall’Ordine nazionale dei giornalisti che risultino in regola con i requisiti di
iscrizione e di frequenza.
2. Seconda sezione. Studenti e studentesse dell’ultimo anno delle scuole secon
darie di secondo grado della Basilicata.
Art. 5 – Modalità di partecipazione
I partecipanti alla prima sezione dovranno presentare un elaborato sviluppato
secondo un aspetto a scelta della produzione giornalistica (a titolo esemplifica
tivo: articolo per quotidiano o rivista, servizio radiofonico o televisivo, podcast,
sito web, contenuto informativo per piattaforme online e social media etc.).
L’elaborato dovrà essere già stato pubblicato su una testata giornalistica entro il
31 maggio 2026.
I partecipanti alla seconda sezione dovranno presentare un elaborato scritto, un
video o un audio o un contenuto multimediale informativo sul tema proposto.
Per entrambe le sezioni, gli elaborati scritti non dovranno superare le 7.200 bat
tute e i prodotti multimediali non dovranno andare oltre i 10 minuti e non do
vranno superare i 2 GB di peso.
Le domande, redatte utilizzando il modello allegato, dovranno essere inviate
entro il 31 maggio 2026 all’indirizzo email premiotrufelli@stampabasilicata.it.
Nell’oggetto dell’email dovrà essere indicata la dicitura “Premio Mario Trufelli,
prima edizione, anno 2025-2026”. Gli elaborati scritti dovranno essere allegati
all’email. I prodotti multimediali dovranno essere inviati utilizzando un servizio
di file sharing (swisstransfer, google drive, wetransfer) inserendo il link generato
nel modello.
Art. 6 – Premi
La dotazione complessiva per la 1a edizione del Premio di giornalismo Mario
Trufelli è di 3.000 euro così ripartiti:
1. Prima sezione: 2.000 euro
2. Seconda sezione: 1.000 euro
Il premio sarà attribuito, per ciascuna delle due sezioni, al miglior lavoro presen
tato e sarà consegnato nell’ambito di un evento dedicato organizzato dal Comu
ne di Tricarico.
Art. 7 – Giuria
La Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio direttivo dell’Associazio
ne della Stampa di Basilicata, sarà composta da giornalisti ed esperti del settore
dell’informazione e della comunicazione. La Commissione procederà all’asse
gnazione del premio oggetto del bando sulla base dei criteri stabiliti nella riu
nione di insediamento, con particolare attenzione a: rilevanza e innovatività del
tema; chiarezza espositiva; adeguatezza della metodologia prescelta rispetto
all’obiettivo del lavoro; capacità di contribuire alla conoscenza del mondo della
comunicazione e delle forme in cui si esprime nella società contemporanea.
Art. 8 – Disposizioni finali
Ogni autore è personalmente responsabile dei contenuti delle opere inviate.
La partecipazione al Premio implica la completa accettazione del presente re
golamento, sollevando l’organizzazione da ogni qualsiasi responsabilità civile
e penale presente e futura nei confronti di terzi. Con l’invio della candidatura,
il candidato garantisce di essere in possesso di tutti i diritti (copyright, diritti
morali, marchi, qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale e liberatorie per
la diffusione di informazioni, immagini, video) connessi al proprio contributo.
Partecipando al concorso, il candidato autorizza l’organizzazione del Premio
a riprodurre e diffondere su qualunque supporto, immagini e testi tratti dai
materiali presentati in concorso, nelle pubblicazioni, nel materiale informa
tivo e pubblicitario, nei canali social e nel sito web dell’Assostampa Basilicata.
I dati conferiti ai fini della candidatura saranno trattati nel rispetto di quanto
previsto e disciplinato dal Regolamento Privacy UE 679/2016.
Per informazioni: tel. 0971.411439 / premiotrufelli@stampabasilicata.it
Forza ragazzi ! Un Premio nel ricordo di Mario Trufelli
