Forza ragazzi ! Un Premio nel ricordo di Mario Trufelli

L’invito dell’Asssostampa di Basilicata, in collaborazione con altre realtà riportate nel bando, è rivolto ai giovani delle scuole medie superiori e agli allievi delle scuole di giornalismo, che un giorno dovranno portare un ”mestiere” che oggi è reso difficile dalle derive autoritarie che stanno riducendo spazi di democrazia. Italia, compresa, come dimostrano gli attacchi alla trasmissione Report, la bomba davanti all’abitazione di Sigfrido Ranucci e le intercettazione ‘mirate” con la israeliana Paragon di giornalisti italiani, vicenda sulla quale il Governo continua a non rispondere… E allora un premio dedicato al giornalista, scrittore e poeta Mario Trufelli può contribuire a tenere viva la fiamma della verità e dell’impegno su un tema, che tiene conto di quello che potrebbe fare il nostro Paese se avess autonomia decisionale. Eccolo: “Il Mezzogiorno che guarda al Mediterraneo: sfide e opportunità per un Sud Italia che può fare da cerniera tra Europa e i paesi del bacino”.Le domande dovranno pervenire entro il 31 maggio 2026.



REGOLAMENTO 1a edizione – anno 2025/2026

Art. 1 – Presentazione

L’Associazione della Stampa di Basilicata, in collaborazione con il comune di Tri

carico (Mt) e con il patrocinio di Federazione nazionale stampa italiana, Ordine

nazionale dei giornalisti, Ordine dei giornalisti Basilicata, Sede Rai Basilicata,

Tgr Rai, Usigrai, Inpgi, Casagit Salute, Consiglio Regionale e Giunta Regionale

della Basilicata, Fondazione Leonardo Sinisgalli, Polo museale Castronuovo di

Sant’Andrea, Fondazione Aiello – Musei Aiello Moliterno – Casa Trufelli, ForMe

dia, Apt Basilicata, indice la prima edizione del Premio di giornalismo “Mario

Trufelli” al fine di stimolare, supportare e valorizzare la conoscenza, la pratica,

lo studio e la ricerca sui temi del giornalismo e della comunicazione.

Art. 2 – Finalità

Nel ricordo di Mario Trufelli, giornalista, poeta e scrittore, primo responsabile

della redazione Rai Basilicata, l’obiettivo del Premio è promuovere e valorizzare

l’interesse delle giovani generazioni alla conoscenza di vecchi e nuovi media e

l’impegno per forme di giornalismo attento ai problemi della comunità e consa

pevole dei doveri della professione, con particolare riferimento alla condizione

del Mezzogiorno e in genere alle problematiche che riguardano le aree più svan

taggiate.

Art. 3 – Tema

Per ogni edizione, nel bando di concorso verrà indicato un tema, con riferimento

all’attualità e alle problematiche emergenti. Per la 1a edizione il tema indicato è

“Il Mezzogiorno che guarda al Mediterraneo: sfide e opportunità per un Sud

Italia che può fare da cerniera tra Europa e i paesi del bacino”.

Art. 4 – Destinatari

Il premio si articola in due sezioni.

1. Prima sezione. Studenti e studentesse delle Scuole di giornalismo riconosciu

te dall’Ordine nazionale dei giornalisti che risultino in regola con i requisiti di

iscrizione e di frequenza.

2. Seconda sezione. Studenti e studentesse dell’ultimo anno delle scuole secon

darie di secondo grado della Basilicata.

Art. 5 – Modalità di partecipazione

I partecipanti alla prima sezione dovranno presentare un elaborato sviluppato

secondo un aspetto a scelta della produzione giornalistica (a titolo esemplifica

tivo: articolo per quotidiano o rivista, servizio radiofonico o televisivo, podcast,

sito web, contenuto informativo per piattaforme online e social media etc.).

L’elaborato dovrà essere già stato pubblicato su una testata giornalistica entro il

31 maggio 2026.

I partecipanti alla seconda sezione dovranno presentare un elaborato scritto, un

video o un audio o un contenuto multimediale informativo sul tema proposto.

Per entrambe le sezioni, gli elaborati scritti non dovranno superare le 7.200 bat

tute e i prodotti multimediali non dovranno andare oltre i 10 minuti e non do

vranno superare i 2 GB di peso.

Le domande, redatte utilizzando il modello allegato, dovranno essere inviate

entro il 31 maggio 2026 all’indirizzo email premiotrufelli@stampabasilicata.it.

Nell’oggetto dell’email dovrà essere indicata la dicitura “Premio Mario Trufelli,

prima edizione, anno 2025-2026”. Gli elaborati scritti dovranno essere allegati

all’email. I prodotti multimediali dovranno essere inviati utilizzando un servizio

di file sharing (swisstransfer, google drive, wetransfer) inserendo il link generato

nel modello.

Art. 6 – Premi

La dotazione complessiva per la 1a edizione del Premio di giornalismo Mario

Trufelli è di 3.000 euro così ripartiti:

1. Prima sezione: 2.000 euro

2. Seconda sezione: 1.000 euro

Il premio sarà attribuito, per ciascuna delle due sezioni, al miglior lavoro presen

tato e sarà consegnato nell’ambito di un evento dedicato organizzato dal Comu

ne di Tricarico.



Art. 7 – Giuria

La Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio direttivo dell’Associazio

ne della Stampa di Basilicata, sarà composta da giornalisti ed esperti del settore

dell’informazione e della comunicazione. La Commissione procederà all’asse

gnazione del premio oggetto del bando sulla base dei criteri stabiliti nella riu

nione di insediamento, con particolare attenzione a: rilevanza e innovatività del

tema; chiarezza espositiva; adeguatezza della metodologia prescelta rispetto

all’obiettivo del lavoro; capacità di contribuire alla conoscenza del mondo della

comunicazione e delle forme in cui si esprime nella società contemporanea.

Art. 8 – Disposizioni finali

Ogni autore è personalmente responsabile dei contenuti delle opere inviate.

La partecipazione al Premio implica la completa accettazione del presente re

golamento, sollevando l’organizzazione da ogni qualsiasi responsabilità civile

e penale presente e futura nei confronti di terzi. Con l’invio della candidatura,

il candidato garantisce di essere in possesso di tutti i diritti (copyright, diritti

morali, marchi, qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale e liberatorie per

la diffusione di informazioni, immagini, video) connessi al proprio contributo.

Partecipando al concorso, il candidato autorizza l’organizzazione del Premio

a riprodurre e diffondere su qualunque supporto, immagini e testi tratti dai

materiali presentati in concorso, nelle pubblicazioni, nel materiale informa

tivo e pubblicitario, nei canali social e nel sito web dell’Assostampa Basilicata.

I dati conferiti ai fini della candidatura saranno trattati nel rispetto di quanto

previsto e disciplinato dal Regolamento Privacy UE 679/2016.

Per informazioni: tel. 0971.411439 / premiotrufelli@stampabasilicata.it