Forza ragazzi. Si comincia dal ”Numero Zero. La Basilicata esiste”

Non possiamo che salutare positivamente la nascita di una testata di informazione indipendente, voluta da giovani, che non vogliono stare a guardare che il destino della Basilicata scivolino lungo il pendio della rassegnazione fatta, purtroppo, di emigrazione, desertificazione progressiva del territori a causa del taglio dei servizi, perché la logica dei numeri ci penalizza anche a causa di una mediocrità gestionale della cosa pubblica, che non va oltre l’autoreferenzialità e il consueto : ”…stiamo facendo, faremo, diremo”. Per fortuna ci sono giovani che vogliono metterci testa, soprattutto, anima e faccia con la nascita di un organo di informazione dal titolo che è tutto un cantiere …”Numero Zero”. A dirigerlo un giovane, lasciate perdere l’anagrafe, come Gianni Molinari, che saprà dispensare utili consigli a giovani che vogliono restare e impegnarsi per la nostra terra. Buon lavoro e insistete, ragazzi. Strada in salita. Ma val la pena di percorrerla…anche in processione, come riporta la foto in bianco e nero di copertina di Alberto Allegretti. Senza voce, giovani, politica e l’illusione della partecipazione. A devozione, per quanti credono nell’impegno, nel confronto, nel raccontare e proporre.



IL COMUNICATO STAMPA

POTENZA/MATERA – In un contesto politico stagnante, nasce una nuova testata indipendente titolata “Numero Zero. La Basilicata esiste”. Il progetto si propone di dare voce, a cadenza mensile, ai giovani lucani desiderosi di dire la loro sui temi politici più scottanti, nel

segno del progressismo e di una nuova prospettiva politica innovativa e propositiva.

L’operato della politica lucana, a ogni livello istituzionale, ha smosso le coscienze della redazione di fronte a un dibattito pubblico regionale sempre più povero di temi, visione e prospettive.

L’obiettivo di questa rivista è fornire degli scenari alternativi ai lettori. Per questo motivo, oltre a un’imprescindibile analisi degli scenari contemporanei destinata all’evidenziazione delle problematiche, ogni numero conterrà una sezione dedicata alle proposte con possibili soluzioni e percorsi di cambiamento per affrontare le criticità della Basilicata. L’intento è quello di andare oltre la semplice denuncia, offrendo uno spazio in cui discutere non solo di ciò che non funziona, ma soprattutto di ciò che si può fare per cambiarlo, dando finalmente una voce ai giovani del nostro territorio. Questa rivista vuole essere anche uno strumento di coinvolgimento: una cassa di risonanza per idee, proposte e prese di posizione che troppo spesso rimangono confinate nelle conversazioni private o nell’indifferenza generale. L’obiettivo è raccogliere queste energie, amplificarle e portarle nello spazio pubblico, affinché la voce di una nuova generazione non resti isolata ma diventi parte attiva del dibattito sul futuro della Basilicata.



In sintesi, Numero Zero invita i propri lettori a guardare la Basilicata da prospettive diverse, a contrapporsi alla narrazione lassista dominante e a partecipare attivamente alla costruzione di una nuova prospettiva per questa regione.

Contatti stampa:

Redazione “Numero Zero” :

• E-mail: redazione@numerozero.eu

• Sito Web: https://numerozero.eu