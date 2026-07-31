Forza Irsina ”Capitale italiana della cultura 2026”

E, aggiungiamo, può servire con la Patrona Sant’ Eufemia. La strada è lunga e l’auspicio che nel 2029 possa diventare capitale italiana della cultura. Una sfida che fa portata avanti fino in fondo, con un dossier che si annuncia interessante per le tante risorse culturali e paesaggistiche che quel centro della valle del Bradano offre. Il percorso, naturalmente, richiede l’impegno di tutti, dagli enti locali ai concittadini, anche di quelli che risiedono fuori (la colonia di irsinesi in Italia più grande è a Sassuolo). Ora al lavoro. Il Comune è pronto. Sostegno anche dalla Regione .



COMUNICATO STAMPA

Irsina lancia la sfida: al via la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2029

L’annuncio del Sindaco Giuseppe Candela durante i riflettori puntati dal TGR Basilicata, in un servizio di Luigi di Lauro che ha raccontato i tesori del borgo, dalla Sant’Eufemia del Mantegna alla rete sotterranea dei bottini.

IRSINA (MT), 31 luglio 2026 – Irsina guarda al futuro puntando sul suo straordinario patrimonio storico e culturale. Il Sindaco Giuseppe Candela ha annunciato ufficialmente l’avvio del percorso che porterà il comune della collina materana a candidarsi come Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2029.

L’annuncio arriva in un momento di grande visibilità per la città, raccontata proprio in questi giorni da uno splendido e approfondito servizio curato dal giornalista Luigi di Lauro per la TGR Basilicata. Le telecamere della Rai hanno attraversato il centro storico, offrendo ai telespettatori un viaggio emozionante tra i vicoli e le meraviglie architettoniche che rendono Irsina una gemma unica nel panorama lucano e nazionale.



«La candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2029 non è solo un progetto ambizioso, ma una scelta di visione e sviluppo per la nostra comunità e per l’intera Basilicata», ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Candela. «Irsina possiede una stratificazione culturale, artistica e monumentale unica. Dalla bellezza senza tempo della Sant’Eufemia alla sapienza idraulica dei nostri bottini, passando per la maestosità della Concattedrale, i nostri paesaggi, abbiamo un patrimonio che merita di essere valorizzato e conosciuto a livello internazionale. Questo percorso sarà un cantiere aperto di idee, che si innesta su una traiettoria di valorizzazione alla quale lavoriamo ormai da anni. Vogliamo che coinvolga cittadini, associazioni e istituzioni in uno scambio reciproco di idee e progettualità capace di coltivare quel senso di comunità che vogliamo ci contraddistingua. E che crediamo possa portarci fino alle fasi più avanzate di questo percorso».

Con il lancio della candidatura per il 2029, Irsina si appresta a strutturare un dossier ricco di progetti di innovazione culturale, inclusione e rigenerazione urbana, forte dell’eredità e dell’esperienza lasciata dalla vicina Matera 2019 e della propria vocazione all’accoglienza.



Bardi: sostegno a Irsina Capitale della cultura 2029

Il Presidente esprime sostegno ed entusiasmo per l’avvio ufficiale del percorso di candidatura annunciato dal sindaco Candela. “Irsina può contare su un patrimonio monumentale e artistico di livello. Saremo al fianco della comunità in questo cammino ambizioso”.

Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime sostegno ed entusiasmo per l’avvio ufficiale del percorso di candidatura del Comune di Irsina a Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2029, annunciato dal sindaco Giuseppe Candela. “Accolgo con orgoglio la notizia che Irsina ha deciso di mettersi in gioco per questo prestigioso riconoscimento. E’ un sogno – aggiunge Bardi – un’iniziativa di visione strategica che dà forza e slancio all’intera regione. Irsina rappresenta una delle perle della nostra collina materana, un luogo in cui la storia, l’arte e l’accoglienza si fondono in un patrimonio d’eccellenza”. Il Presidente sottolinea il valore del modello basato sul fare rete e sul fare tesoro delle esperienze passate: “Il percorso tracciato con successo da Matera Capitale Europea della Cultura 2019 – dice Bardi – ha dimostrato al mondo intero il potenziale culturale e d’innovazione della Basilicata. Irsina si inserisce in questo solco con maturità e consapevolezza, potendo contare su un patrimonio monumentale e artistico di livello. La Regione Basilicata – conclude Bardi – sarà al fianco dell’amministrazione comunale e della comunità irsinese in questo cammino ambizioso. Promuovere le nostre radici e proiettarle verso il futuro è la chiave per far crescere la nostra terra. Ad Irsina, al sindaco Candela e a tutti i cittadini va il mio più caloroso in bocca al lupo”.