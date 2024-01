Formazione per 45 cluster europei dell’innovazione. Basilicata Creativa partecipa alla Cluster Booster Academy

Al via la terza edizione della Booster Academy dedicata ai Cluster europei. L’invito è stato rivolto anche al Cluster Basilicata Creativa a partecipare alle cinque giornate di training (online e in presenza a Sofia, in Bulgaria) per pianificare, insieme ad altri 45 Cluster europei, strategie e interventi del prossimo triennio di attività.

L’Academy è progettata con l’obiettivo di scambiare buone pratiche e di utilizzare al meglio i programmi e i finanziamenti provenienti dalla Commissione europea. Basilicata Creativa ha già utilizzato fondi europei per finanziare oltre 200 progetti con piccoli grant da 5000 a 20000 Euro, collaborando con altri cinque Cluster dell’industria cultura e creativa in Europa. L’obiettivo è quello di accompagnare la nascita di nuovi prototipi attraverso l’uso delle tecnologie emergenti.

Tra i Cluster europei selezionati, Basilicata Creativa è l’unico a supporto dei settori creativi, culturali e turistici che partecipa all’iniziativa.Tra gli altri partecipanti, il settore dell’Economia Bio, dell’Aerospazio, dell’Energia, dell’Ambiente. Il Cluster Basilicata Creativa, oltre alla rete europea della Booster Academy fa parte anche nella rete dei poli europei dell’innovazione digitale (EDIH). Una grande opportunità per l’internazionalizzazione delle aziende lucane.

