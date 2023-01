Formazione giornalisti: proroga di sei mesi per completamento triennio 2020-2022

In considerazione dell’evento pandemico che ha colpito il Paese, il Ministero della Giustizia ha concesso una proroga di sei mesi ai giornalisti non in regola con l’obbligo formativo che avranno così tempo fino al 30 giugno 2023 per mettersi in regola con i crediti mancanti. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine, riunitosi a Roma il 25 gennaio, ha infatti ratificato tale proroga di sei mesi per il triennio 2020-2022 scaduto il 31 dicembre del 2022. In questi giorni si stanno approntando le modifiche alla relativa piattaforma digitale che presumibilmente potranno essere ultimate a metà febbraio e ne sarà data notizia sul sito Odg.it.

