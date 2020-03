I grafici dell’astronomo materano Franco Vespe si colorano di un pizzico di color vivi per quei piccoli scostamenti positivi, che vengono dal minor numero di ricoveri nei pronto soccorso del Nord e per quel blocco alla movimentazione seguito al fermo delle attività produttive fino al 5 aprile. Nel piatto dell’emergenza coronavirus la forchetta delle statistiche finisce con l’acchiappare non spaghetti alla San Giuannin, ma qualche giorno in più per il raggiungimento del picco. Potrebbe essere il 30 marzo. Il condizionale è d’obbligo tra curve dei contagi e dei decessi. E questo è un dato negativo. Lì le campane sono sempre a morto. E il piatto, piaccia o no, piange. Ma sentiamo Vespe che ha chiuso studi e computer nel cuore della notte.

“I dati positivi del 23 Marzo hanno avvicinato al 30 Marzo le proiezioni sul raggiungimento del picco con una forchetta che va dal 27 Marzo al 1 Aprile per quanto riguarda i decessi ed al 29 Marzo per quanto riguarda i contagi. Anche la proiezione sulla data di fine emergenza si avvicina al 19 Aprile con una forchetta che va dal 14 al 23 Aprile.La proiezione dei decessi complessivi è di 22.600 con una forchetta che va da 16.500 a 22.623 unità.Insomma il quadro sta lentamente migliorando. Purtroppo stanno iniziando a divenire importanti i dati riguardanti gli infetti in Basilicata che hanno superato le 80 unità…” Non meravigliarti più di tanto. Ma siamo sotto la protezione della Madonna di Viggiano, protettrice della Basilicata.