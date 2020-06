Ritorniamo alle nostre care fontane e alla necessità di curarne funzioni e decoro, https://giornalemio.it/cronaca/fontane-e-zampilli-di-matera-allacqua-naturalmente/”/>, sopratutto quando sono a portata di vista…di tutti. E’ il caso della ”vasca” della villa comunale di via Tommaso Stigliani, o dell’Unità d’Italia come è stata reintitolata 10 anni fa, che è un bel fondo verdastro…frutto di sedimenti vari e che necessità di manutenzione. Senza dimenticare, come osserva uno dei tanti nonni e concittadini che la frequentano, come Antonio Serravezza, che non si vede e nè si ode il gettito d’acqua. Care vecchie e fresche dolci acque di petrarchesca memoria. Forza, che ci vuole, per la fontana dell’Amore tanta attenzione, quattrini e amore…e per zampilli, fontane e vasche, tanta insensibilità e nemmeno un euro? Si provveda. Ci rivolgiamo al sindaco, che la la delega ai lavori pubblici, e a quello all’Ambiente Giuseppe Tragni per vedere fontanieri e manutentori all’opera



L’INVITO DI SERRAVEZZALe fontane svolgono un importantissimo ruolo di arredo e decoro urbano della nostra città, migliorando l’immagine da un punto di vista turistico e la godibilità e fruibilità dei luoghi, dando un senso di refrigerio nei periodi più caldi e una sensazione piacevole con il rumore dell’acqua scrosciante. Peccato che, nonostante l’amministrazione in questi sei anni abbia deciso di riqualificare la villa comunale, la nuova fontana e quella già presente tra via Annunziatella e via XX Settembre negli ultimi anni sono state ambedue malfunzionanti, asciutte o con acqua stagnante maleodorante e peggio ancora trasformate in immondezzai. Le fontane richiedono una manutenzione attenta e puntuale per mantenerle pulite ed in piena efficienza. La mancanza di una corretta manutenzione porta in breve tempo a un rapido deterioramento della fontana e degli impianti. Deve essere eseguita da personale competente che conosca bene come funzionano tutti gli elementi che la compongono e che possa intervenire correttamente. Quali siano le motivazioni per cui in questi ultimi anni le fontane siano state oggetto di carente manutenzione, malfunzionanti, asciutte o piene di acqua stagnante maleodorante e se non ritengano indispensabile dotarsi di strumenti per la movimentazione dell’acqua e di formare del personale con le competenze tecniche proprie dei fontanieri che rendano affidabile, autonoma ed economica la loro gestione? A chi lo chiediamo? Intanto ecco come si presentava questa mattina la vasca con fontana nella villa comunale.