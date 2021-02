“Siamo alle solite Calimero… Tu non sei nero. Sei solo sporco Là…” Era la pubblicità della Miralanza. Chi ha i capelli bianchi o li ha persi ricorderà il pulcino sporco e nero che usciva bianco e immacolato dopo un bagno nel mastello colmo d’acqua e di quello sbiancante detersivo in polvere che profumava il bucato. E quello che servirebbe alle nostre fontane ‘’abbisognevoli’’ di cure e manutenzioni continue, come si scriveva nella lingua italiana da pane e vocabolario. A segnalarlo, ancora una volta, il fontaniere e fotografo itinerante Antonio Serravezza stanco di vedere incrostazioni, muffe o fontane all’asciutto tanto da proporre in maniera provocatoria di piantare al loro posto ulivi. Olio d’oliva al posto dell’acqua e senza le spese di un impianto idrico. Stessa storia per fontane, beverini e via elencando dai rioni Sassi al Piano e ai quartieri. Lettori e cittadini avrebbero preferito, quando venne inaugurata un anno fa la Fontana dell’Amore, che si trovasse qualche spicciolo per accomodare le fontanelle. Ma non se ne è fatto nulla. A Serravezza l’invito da fontaniere ad honorem ad aprire una sottoscrizione per riparare le fontane, rispettando procedure e proprietà.



LE OSSERVAZIONI DEL FONTANIERE

Le fontane sono testimoni della identità e della forza di una città. Pensate che a Roma le fontane sono 380 e sono segno di grandezza della città. Una città che ha l’acqua non deve essere necessariamente dove sorge ma dove gli serve è città potente e bella. A Matera abbiamo la Fontana Ferdinandea che possiamo dire è un simbolo della ricchezza ed erede della gestione dell’acqua.



Voglio fare un salto indietro nel tempo passeggiando per Matera, tutti si conoscono e si salutano cordialmente, insomma una grande cittadina a misura d’uomo. Ma, avevano come punto di incontro la “fontana” nel centro della piazza grande, dove da sempre ci si aiuta a dare indicazioni e consigli, dove la fretta della vita ancora non ha seminato le corse frenetiche delle grandi città, pur diventando una cittadina molto attiva e turistica.

Arrivo al famoso incrocio delle cinque vie, c’è una fontana in una rotonda, che non funziona o ha funzionato pochi giorni, è senza acqua. La città che non governa la sua acqua, non ha capo. E’ secca, arida, brutta nella sua inutilità. Direte, un caso. No, è inconcepibile, quella fontana distrugge l’immagine di chi entra nel centro della città. Non ho parole per descrivere questo manufatto moderno. Oltretutto la fontana, quando ha funzionato, bagnava l’asfalto rendendolo viscido quando l’inverno.

Io la classifico come la più brutta fontana di Matera, ridicola e inqualificabile. E’ da buttar giù e pianterei un bellissimo albero di ulivo. Ora è un monumento allo sperpero e all’abbandono dell’amministrazione.

Naturalmente eccepirete: ma con tanti problemi che abbiamo vai a guardare il capello. Rispondo sì, perché è da questi particolari che si capisce l’amore e l’amare. Qui non c’è amore, ma sciatteria. Le fontane senz’acqua sono vasche brutte!