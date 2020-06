C’è poco da ridere. E nemmeno piangere lacrime di coccodrillo, visto che su quel rettile dall’armatura squamosa ci ha un business un noto marchio di abbigliamento. A Matera le fontane sono a secco, tranne poche eccezioni, e quando gettano o perdono acqua è meglio evitare contagi poco igienici. Non è la prima volta che ce ne occupiamo, citando lo stato di abbandono di quelle in ghisa del Novecento, senza ugelli, rubinetti d’epoca ma con surrogati di pochi euri destinati a rompersi. Una situazione indecorosa che troviamo nei Sassi, al piano e nei quartieri.



E una conferma che fontane, zampilli, vasche e beverini sono in stato pietoso e non sono di certo un Monumento all’amore per la tradizione idrica cittadina ce la dà il ”fontaniere” Antonio Serravezza. Un tour reportage il suo che ha fatto con fotocamera e bottiglietta d’acqua al seguito, visto che le fontane sono a secco. O, come si dice in dialetto materano, sono rimaste all’acqua…Fatevi un giro o guardate quello che non sgorga…e vi chiederete come mai, nonostante cambino le Amministrazioni di questo o quel colore o del grigiore trasversale o dei ribaltoni, si continua a favorire il degrado. Un beverino, quello accanto alla chiesa di San Domenico (chiusa ormai da quasi due lustri) è stato transennato, perchè fatiscente e pericolante. Uno sconcio in pieno centro. Non ci meravigliamo più di tanto. Eppure si tratta di spendere poche centinaia di euro e di attivarsi con altri Enti…per curarne la manutenzione. Ma di acqua nei canali di scolo ne è finita tanta. Tanta insensibilità come l’acqua che scivola oltre sul marmo…Andrebbe istituito un assessorato al decoro urbano e alle risorse idriche. Tutti dicono che è preziosa. Ma ormai la si vede sempre più nelle bottigliette in pet dei distributori automatici.



Serravezza ha un diavolo per capello e chiede che la fontana spartitraffico all’incrocio tra via Rosselli-via Annunziatella- via Tommaso Stigliani- via Gattini – via Lucana venga portata altrove. Non funziona, nessuno si preoccupa di riattivarla, i cordoli sono saltati. A che serve? E mentre scriviamo ci arriva la segnalazione di un residente di via Marconi che ci chiede perchè non sgorga l’acqua nella fontana con obelisco della omonima piazza. Ha funzionato per poco, per l’inaugurazione, più qualche altra volta, ma il sistema è andato. Piuttosto funziona come lavatoio la fontanella con vasca. Qualcuno ci mette a mollo quello che gli pare…finchè l’acqua non esce dalle fenditure. Destino segnato. Città (parliamo dei rioni Sassi e dell’habitat rupestre) delle acque, che ci ha valso l’inserimento nel 1993 tra i Beni dell’Unesco grazie a una relazione dell’architetto Pietro Laureano ? O del deserto che avanza? E le fontane a secco, insieme alla aridità culturale e organizzativa di chi dovrebbe occuparsene, ne sono un esempio…

LE FONTANE SONO BELLE E PREZIOSE MA SPESSO A SECCO O….INUTILI!

Le fontane zampillanti, con giochi d’acqua o asciutte sono croce e delizie per i materani. Orgogliosi per la bellezza di opere d’arte, sempre scroscianti di acqua e pulite, invece altre devono fare i conti con rubinetti a secco, incuria e degrado che spesso assalgono queste opere di frescura.



Non potevamo trascurare e non parlare delle fontane e zampilli della nostra città che ha una discendenza importante per l’acqua sin dall’antichità.

Nel centro storico, piazza Vittorio Veneto, il salotto buono della città, conserva la famosa fontana dove da sempre i materani si incontrano e che offre anche acqua potabile, garantita dall’Acquedotto Lucano. Per il resto un pianto senza lacrime.

Iniziando dal fontanino storico di fianco alla chiesa di San Domenico.

C’è da piangere davvero lacrime di sconforto nel vedere in quali condizioni sono ridotte oggi le fontane della città. Quasi tutte fuori uso, a secco, trasformate in maleodoranti discariche di rifiuti.

Abbiamo supplicato per anni per far riavere la vasca con la fontana nella villa comunale e dopo una semplice stagione si è spenta nuovamente. Per quale ragione? Chi controlla chi non controlla? Infine la chicca dell’amministrazione senza colore e amore: la fontana al centro delle ‘cinque vie’. Questa è la più grande bruttura che un assessore, re dei selfie, ci ha regalato come una bruttissima pizza di cemento grigio e maleodorante che non ha mai funzionato bene e che d’inverno con un po’ di vento e le temperature sotto zero offriva una rotonda sul ghiaccio. Insomma una autentica porcheria costata alla comunità per reggere a dicembre un albero di Natale. È un perfetto biglietto da visita per chi arriva a Matera da via Annunziatella. A grande richiesta come regalo della fine di questa amministrazione noi cittadini chiedono l’eliminazione immediata.