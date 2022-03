I colori dell’ Ucraina, di giallo e di blu, sulla fontana di Piazza Vittorio Veneto perchè illuminino (è l’auspicio di tanti) un percorso di pace. Qualcosa si muove, ma finora hanno parlato il fragore della guerra e le sofferenze delle vittime e dei profughi, con venature di grigio e di rosso, fumo e sangue. Da Matera una luce alimentata dai concittadini del gruppo social ”Sei di Matera se”, che ha sensibilizzato e coinvolto l’Amministrazione comunale per questa operazione. E’ la prima serata, quella del 9 marzo, per alimentare una speranza che fa rima con la ”s” di solidarietà. E’ il grande cuore di Matera contro la guerra, per la pace e per aiutare chi soffre.



L’IMPEGNO DI SEI DI MATERA SE

Da questa sera gli abitanti di Matera che attraverseranno Piazza Vittorio Veneto saranno attratti da un enorme fascio di luce giallo e blu che illumina la grande Fontana Ferdinandea, simbolo d’incontro dei materani.

Da quando è scoppiata la guerra tra l’Ucraina e la Russia sono state tantissime le città nel mondo che hanno illuminato un monumento con i colori blu e giallo come solidarietà al popolo ucraino.

Due colori bellissimi che devono essere interpretati come il cielo blu, simboleggiante la pace, e il giallo come i campi immensi di grano, simboleggiante la prosperità.

Il nostro pensiero va alla nostra campagna lucana nel mese di giugno, il grano e il cielo sono gli stessi dell’Ucraina, così come sarebbero gli stessi il diritto alla pace e alla libertà.

Questa iniziativa del gruppo Facebook Sei di Matera se… è stata autorizzata dal Sindaco che da subito ha risposto a questo nostro gesto simbolico per rappresentare la vicinanza e la solidarietà della comunità materana al popolo ucraino, costretto a vivere momenti drammatici e funesti.