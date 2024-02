Fontana dell’amore nemmeno(forse) per l’8 marzo…

Se ne era parlato nel settembre 2023, https://giornalemio.it/cronaca/fontana-dellamore-le-statue-saranno-ricollocate-in-sicurezza/, con l’annuncio dell’amministrazione comunale di Matera che si stava provvedendo alla sistemazione in sicurezza, con ancoraggi in acciaio, della fontana dell’Amore rimossa nel 2022 per esigenze cinematografiche. Ma da allora silenzio assoluto. E così è passato San Valentino, arriva l’8 marzo, la stagione turistica, ma della fontana nulla. Eppure si tratta di un intervento minimo. E piaccia o no di un ”attrattore” per i turisti. Giriamo la segnalazione all’Amministrazione affinchè provveda. Un cuore e una fontana…a secco.