Fontana dell’amore…all’acqua per l’8 marzo

Per tanti è uno dei tanti punti ‘’innovativi’’ della Città dei Sassi dove scattare una foto o dei selfies da far viaggiare sui social e invitare altri a venire a Matera. E’ la fontana dell’amore fatta installare dall’ex sindaco Raffaello De Ruggieri su un punto panoramico della Civita, lungo il percorso di via Muro, e rimossa temporaneamente per le riprese del film statunitense ‘’ Needles’’ . Al momento il gruppo scultoreo non è tornato e la cosa ha deluso quanti per San Valentino prima e per la Festa della Donna si attendono la foto dell’idillio tutto cuore e amore…anche per la nostra città.Sul posto c’è la fontana in ghisa, ma non eroga acqua, perché manca della manopola di erogazione. Pasqua è vicina del resto…e quella mancanza, a meno di altre scelte, fa il paio con la rimozione delle sculture legate alla mostra su Salvador Dalì. Attrattori che hanno creato un vuoto attrattivo.