Due fondi da dedicare alla ripartenza. E’ questo, in estrema sintesi, lo scopo dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina che attraverso la Caritas Diocesana ha istituito due fondi speciali di cui uno dedicato alle micro imprese e l’altro a favore delle famiglie. Un segnale educativo e pedagogico, oltre che di solidarietà.

Di seguito la nota integrale:

L’Arcidiocesi di Matera-Irsina, per il tramite della Caritas Diocesana di Matera-Irsina, volendo dare attuazione alla funzione pastorale che è propria del suo Organismo Pastorale, ovvero non ASSISTENZIALISMO ma finalità EDUCATIVA e PEDAGOGICA che ha il compito di sviluppare comunità, avendo riflettuto sul tema del DOPO e della RIPARTENZA, ha inteso attivare due fondi speciali:

1. il 1° fondo, denominato FONDO DI SUSSIDIARIETA’ a favore delle micro imprese ispirato ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa

2. il 2° fondo denominato FONDO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA a favore di famiglie in stato di fragilità socio-economica per l’acquisto di strumenti e materiali didattici, anche dispositivi elettronici.

I Bandi e i relativi materiali per la presentazione dell’istanza, possono essere scaricati dal sito dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina http://www.diocesimaterairsina.it/

Le candidature del Fondo di Sussidiarietà, firmate digitalmente, devono essere inviate a mezzo mail alla PEC della Caritas, caritasdiocesimatera@pec.it; invece quelle del Fondo per il Contrasto alla Povertà Educativa vanno inviate alla mail materacaritas@gmail.com.

I termini fissati per entrambi vanno dal 29 giugno 2020 ed entro le h 24:00 del 31 luglio 2020.

Per informazioni contattare la Caritas Diocesana allo 0835/330060.

Questi fondi vogliono essere la risposta ai problemi-bisogni che l’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse ha rilevato a partire dagli ascolti effettuati in questo tempo e dalla ricerca quantitativa e qualitativa realizzata con il supporto delle Caritas Parrocchiali (su tutto il territorio diocesano) attraverso la somministrazione di questionari e di interviste sia alle persone che si sono rivolte alla Caritas per chiedere supporto, che agli operatori.

La ricerca ci ha innanzitutto restituito un incremento delle richieste di oltre l’80% di persone che hanno perso il lavoro a causa dello stop causato dall’emergenza sanitaria. Tra questi molti piccoli imprenditori e le famiglie che già vivevano una condizione di fragilità e che la pandemia ha acuito.

Proprio per dare ragione del mandato educativo, in questo tempo storico, in “forme consone ai tempi e ai bisogni”, abbiamo pensato di costruire proposte che superino la logica del puro assistenzialismo e invece favoriscano prospettive sostenibili nel tempo per poter innescare processi di CAMBIAMENTO CULTURALE.

FONDO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA

“don Lorenzo Milani”

Avviso

Art.1 PREMESSA

L’Arcidiocesi di Matera-Irsina, per il tramite della Caritas Diocesana, istituisce un Fondo

per il contrasto alla povertà educativa, denominato “don Lorenzo Milani”, pari ad

€ 20.000,00 a favore delle famiglie che vivono in una condizione di fragilità socioeconomica.

Il FONDO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA nasce con lo scopo di offrire

alle famiglie un aiuto economico a sostegno di spese inerenti l’istruzione.

Art.2 OBIETTIVI

L’obiettivo del Fondo è sostenere le famiglie che ricadono nel territorio diocesano che

si trovano in difficoltà economica e non possiedono gli strumenti per la didattica (anche

a distanza).

Art.3 DESTINATARI

I beneficiari del Fondo avranno come carattere comune la difficoltà dovuta

all’emergenza legata al COVID-19:

✓ Famiglie che versano in una condizione di difficoltà socio-economica nel cui

nucleo familiare siano presenti degli studenti

Art.4 REQUISITI DI ACCESSO

✓ essere residenti in uno dei comuni del territorio dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina;

✓ avere un ISEE non superiore a € 7.000,00

Art.5 MODALITÀ DI ACCESSO ED INTERVENTO

La domanda, completa della documentazione richiesta, dovrà essere inviata alla mail

materacaritas@gmail.com

Le domande verranno valutate da una specifica commissione interna che delibererà la

quota spettante.

La valutazione delle istanze e il relativo giudizio sono insindacabili e non potrà essere

fatto alcun ricorso.

I beneficiari saranno contattati da un operatore della Caritas Diocesana di Matera-Irsina

che comunicherà loro l’accoglimento della domanda e la modalità di erogazione del

contributo.

Per accedere agli aiuti le domande potranno essere presentate dal 29 giugno 2020 fino

alle ore 24.00 del 31 luglio 2020.

Per la preparazione della domanda e il relativo invio, i Centri di Ascolto dell’Arcidiocesi

di Matera-Irsina sono a disposizione delle famiglie che non sono nelle condizioni di

provvedere in maniera autonoma.

Art.6 SOSTEGNO

Ad ogni famiglia potrà essere destinato un sostegno economico per l’acquisto di:

a. PC

b. Tablet

c. Pocket per connessione internet con relativa scheda

d. Altro materiale per la didattica

Art.7 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà erogato esclusivamente a mezzo bonifico bancario a seguito della

presentazione della documentazione giustificativa (fatture, ecc..) o secondo modalità

personalizzate stabilite con i beneficiari.

FONDO di SUSSIDIARIETA’ PER LA RIPARTENZA

“L’impresa si caratterizza per la capacità di servire il bene comune della società

mediante la produzione di beni e servizi utili.”

(n. 338 Dottrina Sociale della Chiesa)

Avviso

Art.1 PREMESSA

L’Arcidiocesi di Matera-Irsina, per il tramite della Caritas Diocesana, istituisce un Fondo

di sussidiarietà per la ripartenza, che si ispira ai valori della Dottrina Sociale della

Chiesa, pari ad € 100.000,00 a favore delle Aziende come segno di vicinanza in questo

momento di difficoltà economica a causa dell’attuale emergenza COVID-19.

Il FONDO di SUSSIDIARIETA’ PER LA RIPARTENZA, attivato con risorse messe a

disposizione dall’Arcidiocesi, dai Sacerdoti e dalla Caritas Diocesana, nasce con lo scopo

di offrire alle aziende un aiuto economico a sostegno di spese urgenti e non

procrastinabili.

Art.2 OBIETTIVI

L’obiettivo del Fondo è sostenere le “micro e piccole imprese, aziende artigianali e

quelle agricole” (n.339 Compendio DSC) che ricadono nel territorio diocesano che, a

causa dell’attuale emergenza sanitaria, si trovano in difficoltà economica.

Art.3 DESTINATARI

I beneficiari del Fondo avranno come carattere comune la difficoltà dovuta

all’emergenza legata al COVID-19:

✓ Micro imprese, artigianali, commerciali, agricole, in qualsiasi forma costituite, che

trovansi nelle seguenti condizioni:

1. che dai dati contabili dichiarati non abbiano superato nel periodo d’imposta

2019 ATTIVO € 175.000, RICAVI € 350.000, n.5 ADDETTI all’attività compreso

titolari e/o familiari;

2. che abbiano subito una riduzione del fatturato rispetto all’anno scorso per il

periodo marzo-maggio pari o superiore al 30%;

oppure

3. che abbiano cessato l’attività non prima del 9 marzo 2020.

Art.4 REQUISITI DI ACCESSO

✓ essere residenti in uno dei comuni del territorio dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina;

Art.5 MODALITÀ DI ACCESSO ED INTERVENTO

La domanda, firmata digitalmente e completa della documentazione richiesta, dovrà

essere inviata alla PEC della Caritas: caritasdiocesimatera@pec.it

Le domande verranno valutate da una specifica commissione, composta da membri

della Caritas Diocesana e da professionisti del settore commerciale ed economico, che

delibererà la quota spettante.

La valutazione delle istanze e il relativo giudizio sono insindacabili e non potrà essere

fatto alcun ricorso.

I beneficiari saranno contattati da un operatore della Caritas Diocesana di Matera-Irsina

che comunicherà loro l’accoglimento della domanda e la modalità di erogazione del

contributo.

Per accedere agli aiuti le domande potranno essere presentate dal 29 giugno 2020 fino

alle ore 24.00 del 31 luglio 2020

Art.6 SOSTEGNO

Ad ogni realtà economica potrà essere destinato un sostegno economico, che sarà

stabilito, anche a parziale copertura dell’importo di quanto descritto al n. 5.a della

Domanda di Ammissione, per il pagamento di:

a. affitti degli immobili

b. utenze

c. tasse e/o rate erario in sospeso

d. rate mutuo

e. acquisti specifici per la ripartenza dell’attività

f. costi specifici per eventuale chiusura attività

g. altre spese ad hoc che potranno essere proposte dal richiedente e valutate dalla

Commissione

Art.7 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà erogato esclusivamente a mezzo bonifico bancario a seguito della

presentazione della documentazione giustificativa (fatture, note contabili, contratti,

piani di ammortamento, ecc..).

In fase di esamina dell’istanza, per stabilire la deliberazione del contributo, potranno

essere richiesti documenti aggiuntivi inerenti lo stato di famiglia.