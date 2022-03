Ricordate le apprensioni di fine 2021 sul futuro della Fondazione ” Matera- Basilicata 2019” che ha portato a Matera e all’intera Basilicata un incremento di presenze, flussi turistici da record ,con tutte le ricadute sulla filiera dell’accoglienza, e su un modello che ha fatto scuola? E le rassicurazioni venute da tutti i componenti del consiglio di Amministrazione, dalla Regione in primis, a Comune di Matera, Provincia di Matera e Camera di commercio di Matera, a garantire risorse finanziarie per andare avanti e a rivedere la ”mission” della Fondazione per la promozione dell’offerta turistica e culturale della Basilicata? Beh. Siamo al paradosso che febbraio è abbondantemente passato, con marzo in scadenza e con il rischio che una parte consistente dell’organico va a casa e che i programmi annunciati restino nel cassetto. Un paradosso e un atteggiamento irresponsabile, crisi politiche a parte, proprio mentre all’estero e ci riferiamo agli Emirati Arabi Uniti, che hanno invitato ufficialmente la dirigenza della Fondazione, alla riunione internazionale – in programma a Dubai dal 28 al 31 marzo- su ” Investimenti nell’innovazione sostenibile per un futuro fiorente”. Per le imprese e realtà, come la Fondazione ” Matera Basilicata 2019” che hanno messo in campo ”buone pratiche” nel 2019, e con un brand che ha valore e visibilità a livello internazionale, è una opportunità di attirare investimenti. Ma come ci va, il segretario generale Giovanni Oliva, con un presente e un futuro senza prospettive? La Fondazione va avanti, come annunciato ”a parole” nei mesi scorsi, o ci si mette una pietra sopra. Evitiamo figuracce internazionali, aldilà delle ipocrite passerelle da post per apparire più che fare. E si mettano mano alla coscienza e al portafogli. A Mulino Alvino per l’iniziativa Turismo a Matera: abbiamo un piano” quanti ancora non ne erano a conoscenza hanno appreso della doppia esperienza consolidata di Arezzo, che ha investito in due Fondazioni per il turismo ”Arezzointour” e culturale ” Guido D’Arezzo”. Altro contesto, da cultura di impresa consolidata. A Matera è in Basilicata dobbiamo piuttosto lavorare su quello che abbiamo e con un brand consolidato come Matera 2019. Rinunciarvi è da sciagurati. E basta con le sirene e gli opportunismi per realizzare altre fondazioni di corto respiro per soddisfare le esigenze di visibilità di pochi. Servono piuttosto serietà e concretezza. Spiegate poi a livello nazionale e internazionale perchè si indugia, si fa finta di non vedere, ricordare e di venir meno agli impegni presi sulle sorti della Fondazione. Siate chiari una volta per tutte, salvo a baloccarsi periodicamente sui risultati raggiunti con Matera 2019 e, piaccia o no, con la Fondazione.