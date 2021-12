E’ tempo di bilanci anche per la Fondazione Sinisgalli che attraverso una nota fa una rapida sintesi del suo operato nell’anno 2021.

“Nonostante le difficoltà determinate dalla pandemia, il 2021 è stato un anno intenso per la Fondazione Leonardo Sinisgalli di Montemurro, si legge nella nota, dedicato alle celebrazioni per i quarant’anni dalla scomparsa del poeta ingegnere, avvenuta il 31 gennaio 1981 a Roma.

E poi ancora:

L’anno si è aperto con due cicli di incontri online, molto seguiti e partecipati dal pubblico, nell’ambito delle rassegne“Furor Sinisgalli. L’avventura delle due culture” e “La Forgia di Sinisgalli”, rispettivamente alla nona e quarta edizione. Il palinsesto, articolato in sei appuntamenti fra gennaio e marzo all’insegna della contaminazione tra le discipline e le forme artistiche, ha preso il via proprio il 31 gennaio con l’incontro “Eresia e complessità, l’attualità della visione sinisgalliana. A quarant’anni dalla scomparsa di Leonardo Sinisgalli” con Mimmo Sammartino, Presidente della Fondazione Sinisgalli, Antonio Sanchirico,Vicepresidente, Senatro Di Leo,Sindaco del Comune di Montemurro, Giorgio Bigatti dell’Università Bocconi, Giulia Dell’Aquila dell’Università di Bari, Sebastiano Martelli dell’Università di Salerno, Clelia Martignoni dell’Università di Pavia, Biagio Russo dell’IIS Petruccelli- Parisi. L’incontro “Sinisgalli e la chimica”, dedicato alla presentazione del volume “La chimica in «Civiltà delle macchine» di Leonardo Sinisgalli” a cura di Maurizio D’Auria (Università della Basilicata) e Francesco F. Summa (Università di Salerno), ha visto protagonisti i curatori insieme a Maria Teresa Imbriani e Brigida Bochicchio dell’Università degli studi di Basilicata e al Direttore della Fondazione Sinisgalli, Luigi Beneduci. “Furormathematicus, Racconti, Poesie: il ritorno di Sinisgalli in libreria”, dedicato alle opere di Sinisgalli ripubblicate da Mondadori fra il 2019 e il 2020, ha avuto come ospiti il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, Vito Bardi, il Presidente Sammartino, l’Editor di Mondadori, Elisabetta Risari, la Presidente della Bcc Basilicata, Teresa Fiordelisi, Gian Italo Bischi dell’Università di Urbino (curatore del “Furor Sinisgalli”), Silvio Ramat dell’Università di Padova (curatore dei “Racconti”), Franco Vitelli dell’Università di Bari (curatore di “Tutte le poesie”). Alle nuove collaborazioni messe in campo dalla Fondazione è stato dedicato l’incontro “La rete dell’Utile e del Bello” con Elena Loewenthal, Direttrice del Circolo dei lettori di Torino, Silvana Kühtz, del DICEM – Università degli Studi della Basilicata e Poesia in Azione, Francesco Maggiore, Presidente della Fondazione Dioguardi di Bari, il Presidente Sammartino, Carmen Colangelo, membro del CDA della Fondazione Sinisgalli. “Leggìo per Leonardo Sinisgalli” è stato l’occasione per presentare – insieme al Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, al Presidente Sammartino, al Direttore Beneduci, ad Aurelia Sole dell’Università della Basilicata, a Ornella Rossetto di Radio Capodistria -, il quaderno-audiolibro di Luigi Tassonidell’Università di Pécs (Ungheria) che raccoglie gli interventi radiofonici dedicati a Sinisgalli dal docente nella sua rubrica “Leggìo” su Radio Capodistria. Ha chiuso il palinsesto, il 9 marzo, la maratona poetica “Buon compleanno, Leonardo” per il 113° anniversario dalla nascita di Sinisgalli, che ha coinvolto più di sessanta protagonisti, fra cuidiversi volti noti al grande pubblico, appartenenti al mondo della cultura, dell’arte e dello spettacolo, ma anche amici e cultori dell’opera di Sinisgalli.