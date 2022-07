Fondazione Sinisgalli, al via l’ottava edizione de “Le Muse di Sinisgalli nell’Orto di Merola”

Torna la rassegna estiva della Fondazione Leonardo Sinisgalli “Le Muse di Sinisgalli nell’Orto di Merola”. In questa ottava edizione si introducono tre nuovi progetti: “Itinerari sinisgalliani”, “Vidi le Muse” e “Pensieri eretici”. In programma a Montemurro, in Piazza Giacinto Albini a partire dalle 21.00, otto appuntamenti fra arte, narrativa, teatro, poesia, nel segno della contaminazione tra discipline cara a Leonardo Sinisgalli.

Si comincia lunedì 25 luglio con la serata in memoria dell’artista Rocco Falciano, originario di Potenza, a dieci anni dalla scomparsa. Dopo i saluti istituzionali dei soci della Fondazione Sinisgalli, la conversazione con lo storico dell’arte nonchè figlio dell’artista, Marco Falciano, e la politica e saggista Annamaria Riviello, ricostruirà una parte del percorso artistico di Falciano, quello dei dipinti, delle sculture e del suo testo letterario “Il treno d’argento”, memoriale sull’Italia dei pittori e dei poeti fra il 1950 e il 1990. Nella stessa serata verrà inaugurata, nella Casa delle Muse, la mostra antologica dell’opera di Rocco Falciano, con opere scelte che attraversano gli oltre dieci lustri della sua produzione artistica, dal 1958 al 2011. La serata sarà accompagnata dalle note dell’arpa di Daniela Ippolito.

Martedì 2 Agosto spazio alla narrativa con la presentazione del volume collettivo “Amati Misteriosi Maledetti – Racconti di luoghi” (Editrice Hermaion, 2022) scritti da diciassette narratori assai diversi tra loro che delineano altrettanti orizzonti, coordinati dallo scrittore e poeta Giampiero D’Ecclesiis. Con D’Ecclesiis firmano i racconti Anna Maria Basso, Michele Battaglino, Antonio Califano, Piera Carlomagno, Lorenza Colicigno, Ione Garrammone, Gianrocco Guerriero, Angelo Lucano Larotonda, Antonella Marinelli, Giuseppe Melillo, Raffaele Nigro, Angelo Parisi, Antonio Petrocelli, Biagio Russo, Mimmo Sammartino, Mario Trufelli. Alle voci degli autori si unirà la musica del Festina Lente Quartet Lucano con Sergio Santalucia al mandolino, chitarra, organetto, Antonio Anzalone alla chitarra e mandolino, Nicola Chiella, clarino e fisarmonica, Michele Esposito, chitarra classica.

Sabato 6 Agosto sarà una serata nel segno del giallo grazie alla presenza di Piera Carlomagno, scrittrice e giornalista, nonchè direttrice artistica del SalerNoir Festival. Verrà presentato il romanzo “Nero lucano” (Solferino, 2021). In una Matera invernale e inquietante, di straordinario fascino tra tempeste e gravine, si svolge la corsa contro il tempo dell’anatomopatologa Viola Guarino, un po’ scienziata un po’ strega, sulle tracce di un serial killer implacabile. Gli accompagnamenti musicali saranno curati da Pina Lobosco (violino) e Fabio Perri (chitarra).

Appuntamento con il teatro martedì 9 Agosto, per un originale incontro con il vino e la sua storia. Protagonista della serata sarà l’attore, regista, scrittore e poeta Antonio Petrocelli con il suo spettacolo “Cin cin”, un viaggio nella storia del vino, da Noè a Giacomo Tachis. Un brindisi alla vita e alla cultura.

Domenica 21 Agosto sarà presentato il volume “Muse nascoste. La rivolta poetica delle donne” (Galaad Edizioni, 2021) del poeta e critico Nicola Vacca, che sarà in conversazione con la blogger letteraria Giuditta Casale, per raccontare la vita e la voce di ventiquattro poetesse, molte delle quali ancora ignote al vasto pubblico. Ad accompagnarli, la chitarra di Daniele Lerose.

Mercoledì 24 Agosto si torna a parlare di Rocco Falciano. Insieme a Marco Falciano sarà ospite della serata il critico d’arte Giuseppe Appella. Una conversazione che proporrà un excursus sulla poetica dell’artista e la sua arte dei colori e delle forme tra bellezza, esattezza e passione civile. Gli intermezzi musicali saranno di Giovanni Montecalvo (piano) e Lorenzo Mussuto (chitarra).

La presentazione del primo numero della nuova rivista “Metaphorica. Semestrale di Poesia” (Edizioni Efesto) sarà al centro della serata di sabato 27 Agosto, che vedrà protagonisti i poeti e critici Saverio Bafaro (fondatore), Gisella Blanco e Anna Petrungaro. Le musiche saranno a cura di Magda Azzilonna (chitarra) e Maria Mianulli (flauto).

La rassegna “Le Muse di Sinisgalli nell’Orto di Merola 8” si chiude lunedì 29 Agosto con la presentazione della silloge poetica “Cotidie” (Manni Editore, 2021) della poetessa, scrittrice, giornalista Lorenza Colicigno, in conversazione con la blogger Giuditta Casale, sulle note del sassofono di Pepi Romaniello.