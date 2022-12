Fondazione MT 2019: Statuto, soldi, durata e niente protagonismi…

Non conosciamo la versione del nuovo Statuto e ci attendiamo che sia resa pubblica, affinchè se ne possano conoscere contenuti, obiettivi e sopratutto ruolo degli azionisti nel consiglio di amministrazione (tutti soggetti pubblici), con una auspicata apertura all’apporto dei privati. Perchè, ed è qui il nodo, senza cultura di impresa non si fanno passi avanti. Ci si sofferma sugli ismi… dei protagonismi, degli opportunismi e via elencando. Il presidente della giunta regionale, Vito Bardi, ha annunciato in una breve nota che a breve verrà fuori il nuovo Statuto che sarà sottoposto all’attenzione e all’approvazione del consiglio di indirizzo e del consiglio di indirizzo. Nessun riferimento, aldilà delle solite voci, sulla proroga dell’attività della Fondazione ” Matera -Basilicata 2019” ( uno, tre o 10 anni?) e sulla dotazione finanziaria. E su questo si gioca la vita e l’attività della Fondazione e di quanto legato a Matera 2019, compreso il ruolo e peso degli enti locali rappresentati nel cda. La Regione, piaccia o no, è azionista di maggioranza e, come in passato, per quanto puo’ dare direttamente e muovere con fondi di sostegno, ha un peso che pesa…nel consiglio di amministrazione. Poi il Comune, rappresentato dal sindaco Domenico Bennardi, e attuale presidente, che finora non si è pronunciato. Nodi da sciogliere con senso di responsabilità e realtà nel solco di due termini antitetici, come autonomia e sinergia che attendono di trovare la quadra. Riportiamo di seguito alcuni contributi, a cominciare dagli interventi di due componenti del consiglio di indirizzo, i consigliere regionali Piergiorgio Quarto e Luca Braia. Attendiamo atti concreti. La ricorrenza di Santa Lucia, il 13 dicembre, dovrebbe aprire gli occhi a tutti…il tempo stringe, visto che sono state rimosse anzitempo le bandiere deteriorate di Matera 2019. Attendiamo che vengano rimpiazzate sulla facciata della sede del Convento di Santa Lucia, quale segno identitario di ripresa di un progetto da rilanciare-



QUARTO (FDI): “BENE IL NUOVO STATUTO FONDAZIONE MATERA 2019”

“Bene l’accelerazione sulla proposta statutaria di Fondazione Matera 2019, a dimostrazione della ferma e chiara volontà di portare avanti, con nuovo slancio, il lavoro progettuale e gestionale della fondazione”. E’ quanto afferma il consigliere regionale di Fdi, Piergiorgio Quarto. “Già all’indomani della mia nomina a membro del Consiglio di indirizzo, ho espresso l’importanza della continuità che va garantita alla fondazione Matera 2019, che ha avuto ed ha la capacità di portare il flusso culturale da Matera nelle aree rurali della nostra regione, innescando processi virtuosi e dando visibilità a tutto il territorio lucano. Il rinnovo dell’impegno economico per altri dieci anni potrà essere garanzia di programmazione di ampio respiro e di premialità e diffusione del brand Matera 2019, ormai riconosciuto in tutta Europa. Una visione di lungo corso che lascerà assoluta centralità alla città fulcro e motore dell’iniziativa, nata nell’alveo del riconoscimento di capitale europea della cultura, ma che potrà garantire, come ampiamente dimostrato dal proliferare di iniziative e progetti rilevanti messi in campo in questi anni, uno sviluppo per il turismo e la cultura della regione Basilicata. Alla base del nuovo Statuto, per la cui approvazione auspico un veloce iter con la convocazione del Consiglio di indirizzo della Fondazione, vi è evidentemente un riconoscimento da parte dell’ente Regione e della sua governance, di un pregevole lavoro che ha coinvolto molti attori del settore economico lucano e che si è rivelato attrattore di talenti da ogni parte del mondo. La scelta della città brand e la volontà chiara di considerarla fulcro imprescindibile del nuovo progetto, nasce dalla presenza già consolidata di ‘ infrastrutture culturali’ e di un’offerta culturale strutturata in città, ma con evidenti e dimostrate implicazioni in termini di accresciute possibilità anche per le città di dimensioni piccole e medie, di beneficiare della manifestazione. Matera 2019 ha puntato sin dall’inizio sulla realizzazione di programmi culturali attenti a stimolare anche il settore delle industrie creative, mettendo al centro lo spazio urbano e il patrimonio culturale, sia tangibile che intangibile, e promuovendo la partecipazione attiva della comunità locale nella definizione dei processi di rigenerazione sociale ed economica attraverso l’arte e la cultura. La sinergia tra attori istituzionali , senza rivendicazioni personalistiche e politiche, – conclude Quarto – dato anche l’orizzonte temporale lungo che si sta delineando per Matera 2019, deve essere la base di partenza per il lavoro celere che deve portare all’approvazione del nuovo Statuto in seno al Consiglio di indirizzo e che sarà il pilastro fondante per garantire la piena operatività del lavoro della fondazione”.

L’INTERVENTO DEL CONSIGLIERE LUCA BRAIA



Braia: immediata convocazione del Comitato di Indirizzo Fondazione Matera-Basilicata 2019, Bennardi non perda tempo e Bardi rispetti Matera.

“Nessuna fuga in avanti. Nome e governance rimangano immutate. Si condivida formalmente la proposta di modifica statuto annunciata a stampa dal presidente Bardi ai componenti del Comitato di Indirizzo, dal momento che non la abbiamo ricevuta. Bennardi convochi immediatamente il Comitato di indirizzo della Fondazione Matera-Basilicata 2019 per l’approvazione di tale proposta e di conseguenza la modifica della durata della stessa Fondazione “Matera-Basilicata 2019’’ in scadenza al 31 dicembre 2022. E quanto ho chiesto con una nota, in qualità di membro designato dal Consiglio Regionale nel Comitato di indirizzo, al Presidente Bardi e al Sindaco Bennardi. E nella convocazione si prenda anche atto anche delle risorse economiche annunciate dal Presidente Bardi come messe a disposizione dalla Regione Basilicata per scongiurare il blocco totale delle attività.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale Luca Braia, capogruppo Italia Viva – Renew Europe, Presidente II Commissione Programmazione Bilancio, nonché membro designato dal Consiglio Regionale nel Comitato di Indirizzo Fondazione Matera-Basilicata 2019.

“Ho inviato – prosegue Luca Braia – al Presidente della Fondazione Matera-Basilicata 2019 e Sindaco di Matera Domenico Bennardi e al Presidente Vito Bardi una formale richiesta di immediata convocazione del Comitato di Indirizzo della Fondazione Matera-Basilicata 2019 che è – ad oggi – in scadenza il 31 dicembre 2022. L’imminenza dell’avvicinarsi di tale data rende evidente l’impossibilità di avviare le procedure di modifica dello Statuto con la finalizzazione alla proroga delle attività della Fondazione stessa. Il nuovo statuto è necessario e urgente per rimodulare gli obiettivi di un’istituzione che, dopo aver raggiunto gli obiettivi prefissati per Matera capitale europea della cultura 2019, ha ancora oggi tanto da fare, per Matera e per la Basilicata. La proposta non è stata a noi presentata, se non in maniera informale, nel settembre scorso dal Neo-Direttore Giovanni Padula.

Forse dopo tutti questi mesi, leggiamo nel comunicato di Bardi, il Comune di Matera e la Regione Basilicata sono riusciti a trovare una sintesi su una proposta di modifica dello statuto da proporre al Consiglio di Indirizzo che è stato continuamente rimandato. Urgente e non più procrastinabile l’immediata risoluzione: si stanno perdendo 860 mila euro di fondi di bilancio della fondazione e 600 mila euro di FSC, va prorogata, ad esempio, la gestione della Cava del Sole, prima che a farne le spese sia l’intero calendario delle proposte culturali della città di Matera e la programmazione del prossimo anno. Si deve convocare con urgenza per fare l’unica cosa necessaria subito, la modifica della data del 31 dicembre 2022, rimandando a tempi successivi le modifiche, pur utili, legate agli obiettivi da inserire nell’oggetto sociale e soprassedendo a quelli preannunciati, legati alla governance, che ritengo non debbano assolutamente variare in nessun modo.

Bardi – conclude il consigliere Braia – parla di “una proposta di modifica statutaria per dare continuità all’esperienza di Matera 2019. La Regione si impegna con risorse proprie per dare il massimo risalto a Matera e alla provincia materana, valorizzando il territorio” e “nonostante il preminente ruolo economico di sostegno all’iniziativa, si limiterà a proporre la governance della nuova struttura, in un’ottica di coinvolgimento e di leale collaborazione tra gli Enti.” Si deve, perciò, ora realmente procedere in tempi brevissimi a “una rapida convocazione per una celere approvazione di tale proposta per poter andare avanti e garantire la prosecuzione dell’esperienza di Matera 2019.” Adesso Bennardi non perda altro tempo.”

Luca Braia, Consigliere Regionale

Capogruppo Italia Viva, Presidente II Commissione



LA NOTA DI ANGELINO (udc)

Angelino (Commissario Udc provincia di Matera): “Scongiurare chiusura Fondazione Matera-Basilicata 2019, garantire attività Cava del Sole, sindaco Bennardi svegliati”

Forse non tutti sanno che Domenico Bennardi non è solo il sindaco di Matera, tra l’altro a mio avviso il peggiore sindaco tra tutti quelli che Matera ha eletto nel corso della sua storia. Bennardi è anche il presidente della Fondazione Matera-Basilicata 2019, che ha lavorato in questi anni per il progetto di Matera 2019 portato avanti egregiamente dall’ex presidente Salvatore Adduce, già sindaco di Matera dal 2010 al 2015. Secondo lo statuto attualmente in vigore la Fondazione Matera-Basilicata 2019 dovrebbe concludere la sua attività il 31 dicembre 2022 ma sappiamo bene che a causa della pandemia la stessa Fondazione non ha potuto operare come poteva per due anni consecutivi, nel 2020 e nel 2021. Anche quest’anno in realtà la Fondazione ha fatto poco, a causa di una serie di intoppi burocratici conclusi con la variazione dello Statuto che ha portato al cambio del direttore, da Giovanni Oliva a Giovanni Padula e alla nomina del nuovo presidente, il sindaco di Matera in carica Domenico Bennardi. Tutto questo accadeva il 6 luglio scorso. Il 29 settembre si registrava invece l’ingresso nel nuovo Comitato di indirizzo della Fondazione Matera-Basilicata 2019 di due consiglieri regionali, entrambi materani, Piergiorgio Quarto di Fratelli d’Italia per la maggioranza e Luca Braia di Italia Viva per l’opposizione. Novità che lasciavano ben sperare nel rilancio della Fondazione ma in realtà siamo già al 9 dicembre e a 20 giorni dalla scadenza nessuno è in grado di fare pronostici sul suo futuro. L’immobilismo regna sovrano. Io ritengo che la Fondazione Matera-Basilicata non deve chiudere perché il progetto Matera 2019 non si è esaurito con gli eventi nell’anno in cui la città dei Sassi è stata capitale europea della cultura ma deve andare avanti e per farlo la Fondazione è lo strumento ideale per rilanciare il brand Matera nel mondo. Ma se abbiamo un sindaco che non riesce nemmeno a garantire il riscaldamento ad una scuola come possiamo immaginare che possa darsi da fare per scongiurare chiusura della Fondazione Matera-Basilicata 2019 in qualità di presidente della stessa? Caro Bennardi, amministrare un Comune piuttosto che una Fondazione non è un gioco i pessimi risultati raggiunti sinora con l’Amministrazione Comunale a trazione 5 stelle ha dimostrato ampiamente di che pasta sono fatti questi signori.



Bennardi, sindaco di Matera e presidente della Fondazione Matera-Basilicata, non ha la stoffa per svolgere questi ruoli, ecco perché mi auguro che in questi giorni si possa recuperare il tempo perso e che la Fondazione Matera-Basilicata 2019 possa proseguire la sua attività con un progetto lungimirante e condiviso naturalmente anche con il Governo regionale. Matera 2019 non deve svanire nel nulla, Bennardi deve svegliarsi e cominciare a lavorare seriamente per la città di Matera. Sempre se è in grado di farlo, altrimenti vada a casa per non fare altri danni alla nostra città. Purtroppo, dobbiamo rilevare che a distanza di oltre due anni dalla elezione il Sindaco di Matera Domenico Bennardi ancora non conosce il destino della Fondazione Matera 2019 né della Cava del Sole. Quest’ultima è l’infrastruttura simbolo della Capitale Europea della cultura recentemente intitolata al compianto David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, che in quell’arena tenne un discorso memorabile a conclusione della grande kermesse che vide Matera al centro dell’Europa e all’attenzione del mondo. Dopo più di due anni i presuntuosi rappresentanti pentastellati tergiversano su un tema importantissimo che è quello di far funzionare l’unica struttura capace di ospitare eventi, manifestazioni, iniziative di livello sovracomunale compatibili con l’offerta culturale, musicale, teatrale nazionale. Da oltre due anni, rischiando di diventare anche petulanti, abbiamo richiamato l’attenzione dell’Amministrazione comunale e in particolare del sindaco Bennardi perché mettesse mano ad un rapporto serio con la Regione Basilicata per arrivare ad una soluzione che vedesse il rilancio della Fondazione Matera-Bennardi 2019 e la valorizzazione della Cava del sole.



Sappiamo tutti che se non ci saranno interventi concreti entro il prossimo 31 dicembre il rischio è quello di mettere una pietra tombale sull’iniziativa che ha dato lustro alla città di Matera e alla Basilicata con una perdita secca anche a livello economico. La perdita sarebbe diretta perché smontare la Serra del Sole costituirebbe l’abbandono di un patrimonio costato milioni di euro. E ci sarebbe una perdita indiretta perché la città non disponendo di contenitori culturali capaci di ospitare iniziative di un certo livello perderebbe le poche proposte che ancora resistono da parte di operatori che grazie all’appeal di Matera guardano alla città come un punto di riferimento meridionale. Stendiamo un velo pietoso sulla non volontà del Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi che dimostra ancora una volta che non gliene importa niente né di Matera né della nostra amata regione. Bennardi da parte sua sta giocando con il fuoco. Nel giro di pochi giorni per la città di Matera potrebbe sfumare l’ennesima occasione per svolgere la funzione che le spetta e il Sindaco ancora tergiversa senza dare risposte e soprattutto senza assumersi le responsabilità che gli competono.