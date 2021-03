Niente voli pindarici. Senza benzina, quattrini, non si va da nessuna parte. Ma stavolta il consiglio di amministrazione della Fondazione ‘Matera-Basilicata 2019” guidato dal vicepresidente Michele Somma, ha messo sul piatto attenzione e un pizzico di buona volontà, in attesa di tempi migliori. E questo, nonostante in concreto- per ora- non ci sia ancora il bilancio preventivo – è un passo avanti. Per cui, e per farla breve, prima di vedere Regione Basilicata e Comune di Matera, Potenza e, di altri soggetti, mettere mani al portafogli dovranno approvare il proprio bilancio. Tempo un mese o giù di lì e poi si dovrà essere conseguenziali. Per grandi linee il cda del 15 marzo ha dato un segnale di buona volontà e di prospettiva anche per l’appuntamento di livello internazionale per la Basilicata, il 29 giugno a Matera, per una delle date del G20 con 36 delegazioni dei ministeri degli Esteri. Cogliere questa opportunità con un evento, nel solco della tradizione e dei numeri dell’anno da capitale europea della Cultura significa recuperare un brand e una esperienza che hanno un valore di spessore internazionale. Tant’è che sarà utilizzato- come esempio di buone pratiche-dal ministro pere i Beni Culturali e Turismo,Dario Franceschini. Significa riprendere a tessere una rete di proposte e di collaborazioni, ridotte con la cerimonia di chiusura e con l’anno dell’epidemia da virus a corona. Per cui per i componenti del consiglio di amministrazione c’è da lavorare con lungimiranza. Anche se finora non è stato messo mano a quel percorso che dovrà portare alla nomina del Presidente e all’espletamento del concorso, bandito a gennaio 2021, per la nomina del direttore generale. Ruolo vacante da oltre un anno, dopo la cessazione del rapporto con Paolo Verri. Un passaggio ”politico” delicato non ancora maturo, evidentemente, per non sprecare quel patrimonio di risorse e di risultati- piaccia o no- conseguiti con la Fondazione ” Matera-Basilicata 2019”. Confronto, comunque riavviato, nonostante le difficoltà create dall’epidemia da covid 19 sul piano sanitario ed economico. E sotto questo aspetto c’è da mordersi le mani sulle ‘risorse’ e l’offerta da mettere in campo se la Basilicata fosse andata oltre la ”vacuità” degli slogan di regione “sostenibile” una offerta da certificare o ”covid free” o libera dall’epidemia da covid 19.. Parlano a nostro sfavore il milione di prenotazioni turistiche dal Regno Unito verso la Grecia per la prossima estate. Potevamo intercettarne una parte… Restare a guardare come ”Le stelle” di Cronin? Diamoci, piuttosto, una mossa. Tocca farlo a Comune di Matera rappresentata dal sindaco Domenico Bennardi, Università di Basilicata dal rettore Ignazio Marcello Mancini , Regione Basilicata dal presidente Vito Bardi Provincia di Matera dal presidente Pietro Marrese)e Fondazione con il segretario Giovanni Oliva e Rossella Tarantino direttore generale a interim nonchè manager sviluppo e networking, insieme agli operatori della filiera turistica e culturale. Servono i fatti, aldilà dei webinar. Mano alla coscienza, al portafogli e piena operatività. Basta crederci.



La Fondazione Matera Basilicata 2019 mette in cantiere alcune importanti iniziative

In attesa della nomina del nuovo Direttore Generale, la Fondazione Matera Basilicata 2019 sta mettendo in cantiere alcune importanti iniziative, approvate nella seduta odierna del Consiglio di Amministrazione. Già nelle prossime settimane è in programma un tour di presentazioni trasmesse via streaming, dedicate ai risultati conseguiti da Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Si sta inoltre lavorando, in collaborazione con il Comune di Matera, ad un evento culturale di grande scala in occasione del G20 a Matera. Partirà in questi giorni anche il percorso di affiancamento destinato all’associazione Volontari Open Culture 2019, nata lo scorso febbraio dall’esperienza del team dei volontari di Matera 2019. Si arricchiscono inoltre le progettualità che vedono coinvolta l’Open Design School, a partire dalla collaborazione con l’APT Basilicata per il progetto Fucina Madre. Allo studio anche un evento internazionale di grande respiro insieme ad altre città della cultura, in programma in autunno.