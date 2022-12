Fondazione MT 2019? Prima i soldi sul bancone…

…e poi, come ripete un antico detto materano, che vi traduciamo- per evitare commenti triviali- con un ” al lavoro per la nuova stagione!”. Ma è opportuno che la nuova bozza di Statuto, elaborata dalla Regione, venga resa nota per evitare che la Fondazione ” Matera-Basilicata 2019” venga stravolta per fare scelte, attivare progetti, risorse e altre forme di gestione che poco o nulla abbiano a che fare con quanto è stato con Matera capitale europea della cultura 2019, per sè e per l’intera Basilicata. La Regione ci metterà i soldi e avrà, come in passato, un peso nella Fondazione. Quanto? Finora nessun accenno, per i prossimi 10 anni. Il consiglio di amministrazione sarà rivisto e la nomina del presidente, visti i componenti di enti pubblici (Comune e Provincia Matera, Università,regione, Camera commercio Basilicata) spetterà alla Regione, dopo aver provveduto a quella del direttore generale. Si attende ( è stato convocato per il 22 dicembre)che si nomini il consiglio di indirizzo,composto dai consigliere materani Luca Braia e Piergiorgio Quarto, per approvare lo Statuto. Ad oggi nessuna data e cda in silenzio. Finora abbiamo raccolto le prese di posizioni rassicuranti e accomodanti del presidente della Regione Vito Bardi e del presidente del Cda e sindaco di Matera Domenico Bennardi, oltre alle polemiche tra l’ex presidente della giunta Marcello Pittella e l’attuale Vito Bardi. In mezzo la preoccupazione sulla perdita di autonomia e del ruolo di Matera nella Fondazione. Il commissario provinciale dell’Udc, Giovanni Angelino, nella nota che segue chiede al sindaco di prendere posizione, per non piegarsi al ”sistema Potenza”, come sta accadendo -per esempio- con la Sanità o di quello che potrebbe accadere con la Lucana film commission, che ha sede a Matera. Un silenzio che preoccupa, pieno di interrogativi sul perchè di tanto immobilismo. Piatto già preparato e concordato, da approvare negli ultimi giorni dell’anno, all’insegna del ”prendere o lasciare?”.E in cambio di cosa? E allora vale il detto materano: ”Soldi sul bancone…”



LA NOTA DI ANGELINO

Sulla guida della Fondazione Matera-Basilicata il sindaco Bennardi non può piegarsi al “sistema-Potenza”

Mancano 15 giorni alla scadenza naturale della Fondazione Matera-Basilicata 2019. Il governatore Bardi ha garantito che la Fondazione non chiuderà ma che l’attività andrà avanti per i prossimi dieci anni. Ma a quali condizioni? Il destino è segnato. La Regione Basilicata vuole cambiare lo statuto, in modo tale che non sia più il sindaco di Matera in carica, oggi Domenico Bennardi, a guidare la Fondazione Matera-Basilicata 2019. Siamo alle solite logiche del capoluogo di regione, che vuole fagocitare sempre tutto, anche quello che spetta di diritto alla città di Matera. A Bennardi dico di non piegarsi al sistema-Potenza, Matera merita di continuare a guidare il suo processo di sviluppo avviato con il titolo di capitale europea della cultura 2019 e per farlo deve essere un materano a guidare la Fondazione Matera 2019. Non è possibile che la Regione Basilicata decida per i materani e che Bardi possa agire indisturbato danneggiando i materani. Matera 2019 è una vittoria dei materani e tale deve restare, il sindaco Bennardi non può gettare la spugna e mi auguro che nei prossimi giorni, quando in Regione si decideranno le sorti della Fondazione Matera 2019, possa battersi davvero per il futuro della città dei Sassi. Matera non può piegarsi alle logiche potentine anche sulla Fondazione Matera 2019. La politica materana per una volta si dimostri all’altezza, altrimenti la città di Matera sarà considerata ancora una volta una “succursale” di Potenza.